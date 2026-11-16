Splatoon Raiders : un artbook de 336 pages annoncé au Japon
Splatoon Raiders aura droit à son propre artbook de 336 pages au Japon le 9 février 2027. De quoi plonger dans les coulisses de l'archipel Spirhalite... en attendant une éventuelle sortie chez nous !News
- Nintendo et KADOKAWA Game Linkage annoncent un artbook de 336 pages tout en couleurs consacré à Splatoon Raiders.
- Il sortira au Japon le 9 février 2027, quatrième volume de la collection d'artbooks Splatoon.
- Aucune sortie en dehors du Japon n'est annoncée pour l'instant.
Vous avez craqué pour le style de Splatoon Raiders cet été ? Bonne nouvelle, les coulisses de sa direction artistique vont bientôt se dévoiler sur papier glacé. Nintendo vient d'annoncer au Japon la sortie d'un artbook entièrement consacré au premier spin-off de la série, prévu pour le mardi 9 février 2027.
Une collection qui ne cesse de s'épaissirIl s'agit du quatrième volume de la collection Ikasu Art Book, après ceux de Splatoon en 2015 (320 pages), de Splatoon 2 en 2017 (plus de 380 pages) et de Splatoon 3 en 2023, qui culminait à 400 pages. Autant dire que pour un spin-off, Splatoon Raiders est donc plutôt bien servi !
Les précommandes sont déjà ouvertes sur la boutique en ligne de Nintendo au Japon ainsi que sur Ebten, la boutique de KADOKAWA. En bonus, une pochette transparente reprenant l'illustration de couverture est offerte en quantité limitée chez ces deux boutiques, ainsi que dans les Nintendo TOKYO, OSAKA, KYOTO et FUKUOKA.
Et chez nous ?Pour l'heure, aucune sortie occidentale n'a été annoncée. Il faudra donc soit patienter en croisant les doigts, soit sortir la carte bancaire pour une importation (et réviser son japonais au passage). Pour rappel, Splatoon Raiders est disponible depuis le 23 juillet dernier sur Nintendo Switch 2 : ne manquez pas notre test !
Seriez-vous prêts à importer cet artbook, ou attendez-vous une édition en français ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo (Japon)
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