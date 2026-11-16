News Splatoon Raiders (Switch 2)

Splatoon Raiders : un artbook de 336 pages annoncé au Japon

Splatoon Raiders aura droit à son propre artbook de 336 pages au Japon le 9 février 2027. De quoi plonger dans les coulisses de l'archipel Spirhalite... en attendant une éventuelle sortie chez nous !