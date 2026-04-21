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Splatoon Raiders A paraître sur Switch 2 le 23/07/2026
News Splatoon Raiders (Switch 2)

Splatoon Raiders sortira le 23 juillet 2026 sur Switch 2

Nintendo lève enfin le voile sur la date de sortie de son spin-off surprise : rendez-vous cet été pour encrer là tout-va sur Switch 2 avec Splatoon Raiders !

News
Résumé de cette actualité en 5 points :
  • Splatoon Raiders sortira le 23 juillet 2026, exclusivement sur Nintendo Switch 2
  • On y incarne un mécano qui explore l'archipel Spirhalite avec le groupe Tridenfer
  • Un mode multijoueur jusqu'à 4 joueurs en ligne ou en local sans fil est inclus
  • Des amiibo Angie, Pasquale et Raimi sont prévus pour la sortie du jeu
  • Les précommandes sont déjà ouvertes sur le Nintendo eShop

On attendait ça depuis l'annonce surprise de juin 2025 : Nintendo vient de confirmer la date de sortie de Splatoon Raiders, le tout premier spin-off de la franchise Splatoon. Ce sera pour le 23 juillet 2026, en exclusivité sur Nintendo Switch 2.

Mécano en chef dans les Spirhalite Islands

Dans Splatoon Raiders, on incarne un mécano lancé dans une aventure à travers le mystérieux archipel Spirhalite. Au programme : personnalisation du personnage et des équipements, raids contre des hordes de Salmonoïdes, et chasse au trésor à l'aide d'armes à encre et de gadgets mécaniques. Le titre se veut accessible aussi bien aux habitués de la série qu'aux nouveaux venus.
On ne fait pas ce périple seul pour autant. Angie, Pasquale et Raimi, le trio de musiciens intrépides de Tridenfer, nous accompagnent tout au long de l'aventure. L'un d'eux nous épaulera directement dans les raids sous la forme d'un bot de combat.

Solo, mais pas que !

Présenté comme un jeu à dominante solo, Splatoon Raiders intègre également un mode multijoueur pour jusqu'à quatre joueurs, aussi bien en ligne qu'en connexion sans fil locale. De quoi envisager des raids en groupe pour les plus téméraires, parce que cela reste quand même au coeur de l'ADN de cette franchise !

Amiibo et précommandes

De nouveaux amiibo représentant Angie, Pasquale et Raimi dans leurs looks issus de Splatoon Raiders seront disponibles dès le 23 juillet. Les précommandes des amiibo Tridenfer ouvriront prochainement sur My Nintendo Store. En attendant, Splatoon Raiders est déjà disponible en précommande sur le Nintendo eShop, et un nouveau trailer accompagne l'annonce.

On a hâte de retrouver Tridenfer dans ces îles mystérieuses cet été. Et vous, qu'en pensez-vous ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
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A noter que ce spin off de la saga Splatoon est vendu à 50 euros seulement en démat !
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