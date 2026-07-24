News Splatoon Raiders (Switch 2)

Splatoon Raiders est disponible sur Switch 2, et ça s'annonce plutôt bien

Le premier spin-off solo de la série est sorti ce jeudi 23 juillet en exclusivité sur Switch 2. Entre un accueil critique très favorable, une arrivée sur Nintendo Music et des Joy-Con 2 dédiés, on fait le point avant l'arrivée, prochaine, de notre test.