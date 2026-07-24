Splatoon Raiders est disponible sur Switch 2, et ça s'annonce plutôt bien
Le premier spin-off solo de la série est sorti ce jeudi 23 juillet en exclusivité sur Switch 2. Entre un accueil critique très favorable, une arrivée sur Nintendo Music et des Joy-Con 2 dédiés, on fait le point avant l'arrivée, prochaine, de notre test.News
- Splatoon Raiders est disponible depuis le 23 juillet en exclusivité sur Switch 2, à 49,99 euros en dématérialisé et 59,99 euros en boîte.
- La presse internationale est conquise, avec une moyenne de 80 sur Metacritic et 81 sur OpenCritic.
- Neuf morceaux de la bande-son ont rejoint Nintendo Music le jour de la sortie.
- Une mise à jour 1.1.0 est déjà disponible, indispensable pour jouer en ligne.
- Des Joy-Con 2 aux couleurs des Tridenfer et trois amiibo accompagnent le lancement.
Ça y est, l'attente est terminée. Splatoon Raiders est disponible depuis hier, jeudi 23 juillet, en exclusivité sur Nintendo Switch 2. Le premier spin-off de la série troque la guerre de territoire en 4 contre 4 avec une chasse au trésor centrée sur le solo, dans laquelle on incarne Mécano aux côtés du trio des Tridenfer, sur le mystérieux archipel Spirhalite. Le jeu est proposé à 49,99 euros en version dématérialisée et 59,99 euros en boîte, un tarif qui retrouve la raison, si on pense aux autres exclusivités de la nouvelle console.
Voici la bande-annonce de lancement disponible sur la chaîne YouTube de Nintendo France :
Les médias sont largement conquisLe pari du solo semble avoir payé. Levé deux jours avant la sortie, l'embargo a laissé apparaître un accueil très favorable, avec une moyenne de 80 sur Metacritic pour plus de soixante tests recensés, et de 81 sur OpenCritic. Le jeu se hisse ainsi au niveau du récent Star Fox, c'est dire si c'est de bon augure et on envierait presque l'heureux élu de la PN Team qui est en charge de ce test pour nos colonnes !
En attendant notre test, vous avez le droit de savoir : dans les grandes lignes, la presse salue une boucle de jeu redoutablement efficace, une progression gratifiante, une personnalisation poussée et une réalisation qui tient la route. Plusieurs testeurs estiment même qu'il s'agit de la meilleure campagne solo jamais proposée par la série (ce n'était pas un objectif si inaccessible, ceci dit). Les reproches, eux, portent surtout sur une certaine répétitivité au fil des expéditions et sur une histoire principale un peu courte. Rien de rédhibitoire, donc, mais on va se faire notre propre avis tout bientôt et ne pas manquer de le partager avec vous.
De notre côté, on prend encore le temps d'écumer l'archipel : notre test arrivera dans quelques jours sur Puissance Nintendo. En attendant, si vous voulez creuser la genèse du jeu, on vous conseille notre synthèse de la longue interview des développeurs, publiée en début de semaine.
Neuf morceaux débarquent sur Nintendo MusicOn a une bonne nouvelle pour les amateurs de la bande-son si particulière de la série. Le jour même de la sortie, Nintendo a ajouté neuf morceaux de Splatoon Raiders à son application Nintendo Music, sous forme de sortie spéciale. De quoi profiter de l'ambiance techno et légèrement inquiétante concoctée par les Salmonoïdes de l'archipel, même loin de sa console.
Il ne s'agit toutefois que d'un avant-goût, l'intégralité de la bande originale n'a pas encore été mise en ligne et Nintendo se réserve sans doute la surprise de quelques drops dans les prochains mois. En effet, si l'on se fie à ce qui s'est passé pour Donkey Kong Bananza, dont l'OST complète est arrivée aux alentours de son premier anniversaire, il faudra sans doute s'armer, donc, d'un peu de patience.
Une mise à jour à ne pas manquerComme souvent chez Nintendo désormais, un correctif attendait les joueurs dès le lancement. La version 1.1.0, déployée dès mercredi, se contente d'ajuster la musique de certaines scènes et de corriger quelques bugs pour peaufiner l'expérience.
Joy-Con 2, amiibo et goodiesLa sortie s'accompagne enfin de son lot d'accessoires. Une paire de Joy-Con 2 aux couleurs des Tridenfer, en bleu et jaune clair, est disponible depuis le 23 juillet, tout comme trois figurines amiibo à l'effigie d'Angie, Pasquale et Raimi dans leurs tenues du jeu. Leurs socles peuvent d'ailleurs être reliés entre eux pour les exposer ensemble, et les scanner permet de débloquer des tenues supplémentaires pour Mécano.
Il ne vous reste plus qu'à préparer votre réservoir et à mettre le cap sur l'archipel Spirhalite. Et vous, avez-vous déjà plongé dans Splatoon Raiders ? Quelles sont vos premières impressions manette en main ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : NintendoLife
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