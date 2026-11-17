Splatoon 3 : la version 12.0.0 permet de jouer en duo en matchs X
Splatoon 3 passe en version 12.0.0 ce mardi 17 novembre. Au programme, des matchs X en duo à l'essai, un matchmaking anarchie revu et une belle salve d'équilibrages. Quatre ans après sa sortie, le jeu bouge encore !News
- La mise à jour 12.0.0 de Splatoon 3 est disponible depuis aujourd'hui, mardi 17 novembre.
- Les matchs X accueillent des groupes de deux à l'essai à partir de la saison du frimas 2026, et le matchmaking des matchs anarchie (série) est revu.
- De nombreuses armes sont rééquilibrées, et GameChat s'invite plus facilement en partie sur Switch 2.
Et non, Nintendo n'avait pas encore rangé le code source de Splatoon 3 dans ses archives. Plus de quatre ans après sa sortie, et alors que Splatoon Raiders a pris le relais cet été, le jeu reçoit aujourd'hui sa mise à jour 12.0.0. Cette mise à jour est suffisamment dense pour ne pas être anecdotique, notamment pour celles et ceux qui grimpent les rangs !
Enfin le duo en matchs XLa grande nouveauté concerne les matchs X : à partir de la saison du frimas 2026, il sera possible de rejoindre la file à deux. Il s'agit d'un essai, que Nintendo analysera avant de décider si ce mode est conservé pour les saisons suivantes. Quelques garde-fous sont prévus : les deux équipes doivent compter le même nombre de groupes, les joueurs au-dessus de 2000,0 de X Power ne peuvent se grouper qu'entre eux, et les gains comme les pertes de X Power sont réduits en duo.
Les matchs anarchie (série) ne sont pas en reste : le matchmaking est plus rapide, la répartition des équipes s'aligne sur celle des matchs X pour limiter les déséquilibres, et l'option permettant de continuer avec la même équipe disparaît. Sur Switch 2, on peut aussi lancer GameChat et inviter ses amis directement depuis une partie, avant l'écran « Ready! ». Pratique, comme dans Super Mario Party Jamboree, qui a adopté GameChat la semaine dernière.
Côté équilibrage, le Marqueur lourd et le Marqueur léger gagnent en puissance, le Multi-missile tire plus vite, le Zipcaster double la résistance de son armure, tandis que le Districool voit l'effet Arme spéciale + de ses boissons divisé par deux. Vous trouverez tout le détail ci-dessous.
Notes de version en françaisMultijoueur : catégorie des Éclablasters
- Avancer en tirant réduit moins qu'avant la portée des tirs, et reculer l'allonge moins qu'avant.
- Marqueur lourd et sa variante : dégâts maximum portés de 38,0 à 40,0 ; consommation d'encre augmentée d'environ 5 %.
- Marqueur léger et ses variantes : dégâts maximum portés de 28,0 à 29,0 ; consommation d'encre augmentée d'environ 5 %.
- Nettoyeur XL et ses variantes : consommation d'encre réduite d'environ 6 %.
- Encrifugeur et sa variante : consommation d'encre réduite d'environ 7 %.
- Détoneur et sa variante : la restriction de mouvement après un tir est raccourcie d'environ 3/60 s.
- Coralux 450 et ses variantes : rayon d'encrage à l'impact réduit d'environ 11 % jusqu'au premier niveau de charge ; rayon d'encrage à pleine charge augmenté d'environ 7 %.
- Calibre 2000 et sa variante : rayon d'encrage des gouttelettes réduit d'environ 8 %.
- Dynamo-rouleau et ses variantes : la récupération d'encre après un coup horizontal est retardée d'environ 10/60 s.
- Mur d'encre : temps de déploiement après la pose allongé d'environ 5/60 s.
- Cavalsquale : invulnérabilité après l'explosion prolongée d'environ 15/60 s ; rayon de la zone infligeant 70,0 de dégâts réduit d'environ 15 %.
- Multi-missile : intervalles de lancement et d'impact réduits d'environ 25 %, durée totale de tir réduite d'environ 25 % ; rayon du viseur augmenté d'environ 29 % sans le bonus Arme spéciale + (inchangé avec le bonus au maximum).
- Zipcaster : résistance de l'armure pendant le déplacement portée de 30,0 à 60,0.
- Barrière barbouillée : environ trois fois plus de gouttelettes projetées lorsqu'elle avance.
- Districool : durée de l'effet Arme spéciale + de la boisson divisée par deux (d'environ 3 s à 1,5 s avec un bonus principal, d'environ 8 s à 4 s au maximum).
- Tenta Brella CRE-M : de 180 à 170.
- Splattershot Pro FRZ-N : de 180 à 190.
- Éclablaster : de 190 à 200.
- Tri-Slosher ASH-N : de 180 à 190.
- Le matchmaking est plus rapide.
- La répartition des équipes suit désormais la méthode des matchs X, pour limiter les écarts de niveau et d'armes.
- L'option permettant de continuer avec la même équipe est supprimée : le matchmaking est relancé même en choisissant de continuer.
- Il est possible de rejoindre la file en groupe de deux, à titre d'essai à partir de la saison du frimas 2026. Un match démarre toujours une fois huit joueurs réunis.
- Les deux équipes doivent compter le même nombre de groupes : un duo d'un côté implique un duo de l'autre.
- Pour se grouper, il faut avoir terminé le calcul de sa X Power dans le mode concerné.
- Au-delà de 2000,0 de X Power, on ne peut se grouper qu'avec des joueurs au-delà de 2000,0.
- Les joueurs du top 2000 ne peuvent se grouper qu'entre eux. Dans la division Takoroka, cette règle s'applique un mois ou plus après le début de la saison.
- En groupe, les gains et pertes de X Power sont plus faibles qu'en solo.
- Le matchmaking en groupe peut prendre plus de temps selon les armes et les écarts de X Power.
- Le calcul de la puissance en défi est modifié : plus on remporte de victoires, plus elle est élevée.
- En match ou en Salmon Run, appuyer sur la droite de la croix directionnelle avant l'affichage de « Ready! » permet de lancer GameChat et d'inviter les amis présents dans le groupe.
- En matchs privés, c'est possible avant le choix du stage et du mode, tant que le menu du match est fermé.
- D'autres amis peuvent être invités une fois GameChat lancé.
- Les personnes du groupe qui ne font pas partie de vos amis ne peuvent pas être invitées.
Allez-vous tenter les matchs X en duo, ou préférez-vous grimper en solo ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo
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