News Splatoon 3 (Switch)

Splatoon 3 : la version 12.0.0 permet de jouer en duo en matchs X

Splatoon 3 passe en version 12.0.0 ce mardi 17 novembre. Au programme, des matchs X en duo à l'essai, un matchmaking anarchie revu et une belle salve d'équilibrages. Quatre ans après sa sortie, le jeu bouge encore !