News Splatoon 2 (Switch)

Nintendo a annoncé qu'une démo spéciale (Tokubetsu Taikenban '20) pour Splatoon 2 sera disponible le 30 avril au 6 mai 2020, permettant de participer à des combats en ligne avec vos amis et autres joueurs (dans le cas où vous n'auriez pas encore craqué pour ce jeu). Vous pourrez donc pendant une semaine jouer à Turf War, aux matchs pros et à Salmon Run par exemple gratuitement.



Pour célébrer toutes ces bonnes annonces et redonner sourire aux joueurs, Nintendo a annoncé que le Splatfest Mayonnaise vs ketchup serait de retour du 23 au 25 mai minuit (22 et 24 mai en Amérique du Nord), reprise du Splatfest de 2017 qui avait vu la victoire de l'équipe Mayo par 2 -1. On avait apprécié à l'époque le rendu des couleurs des différentes sauces (et on aimerait bien pouvoir les retrouver plus régulièrement).