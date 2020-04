News Splatoon 2 (Switch)

Nintendo annonce la disponibilité d'une nouvelle mise à jour pour son jeu Splatoon 2, pour le 22 avril 2020. Cette mise à jour proposera notamment :- Une modification de la performance de certaines armes principales- Une modification de la performance de certaines armes secondaires- Une modification de la performance de certaines armes spéciales- Quelques changements sur le nombre de points requis pour disposer de certaines armesD'autres changements mineurs sont annoncés, mais il n'est malheureusement pas mention de nouveaux modes ou d'autres surprises. On attend quand même avec impatience cette mise à jour qui nous montre que même trois ans après la sortie du jeu, Nintendo continue à surveiller son jeu et à adapter la puissance des armes au gré du feedback des joueurs.Source : Nintendo via NintendoEverything