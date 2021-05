News Super Mario Bros (NES)

On ne présente plus Super Mario Bros, jeu culte des années 85 qui a permis à Nintendo d'assoir sa popularité dans le cœur de millions de joueurs. Bien remis en avant lors de son année anniversaire, Super Mario Bros fait l'objet depuis des années de concours de Speedrun, une discipline très exigeante qui consiste à achever le jeu le plus rapidement possible.





On entre clairement dans un autre monde avec une étude poussée du jeu, la traque des glitchs et autres bugs de programmation permettant de contourner / court-circuiter certains passages pour avancer plus vite, tout cela dans l'optique de gagner de précieuses fractions de secondes et capter la gloire.





C'est désormais un compétiteur du nom de Niftski qui a réussi à boucler le jeu en 4 minutes et 54 secondes et 948 millièmes. Admirez la précision du résultat car il est estimé qu'une partie entièrement réalisé par un programme d'émulation ne peut descendre en dessous de 4 minutes 54 secondes et 282 millièmes. Autant dire qu'en nous prenant pour référence, on a peine commencé quand Niftski a déjà terminé.





Seul bémol, ce type de speedrun est généralement réalisé désormais via des versions émulées tournant sur de gros PC et non sur la console d'origine, manette en main. Mais ce n'est pas le même challenge, c'est tout. Bravo pour cette performance néanmoins.

Super Mario Bros. Any% Speedrun in 4:54.948 *WR* 14/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si vous voulez suivre son dernier exploit remontant il y a six jours, voici sa performance sur Super Mario Bros.: The Lost Levels - 8-4.