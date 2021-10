Sora est maintenant disponible dans Super Smash Bros Ultimate

L'heure de l'ultime rencontre est venue ! Sora de #KingdomHearts est disponible en tant que dernier combattant additionnel de Super Smash Bros. Ultimate.



Aujourd'hui est un grand jour pour les fans de Super Smash Bros. Ultimate. Le jeu passe en version 13.0.0 et Sora intègre le casting déjà bien rempli.Après 3 ans de développement, Sakurai peut enfin souffler. La seconde partie de DLC qui avait commencé avec Min-Min est maintenant close.Vous disposez de 2 façons pour obtenir le héros de Kingdom Hearts (ainsi que le stage Forteresse oubliée 9 pistes musicales, une nouvelle route dans le mode classique ainsi qu'un tableau des esprits dédié),- vous pouvez acheter le personnage seul (5,99 euro sur le Nintendo Eshop)- ou choisir le Fighters Pass Vol. 2, regroupant Min-Min, Steve/Alex, Séphiroth, Pyra/Mythra, Kazuya et Sora (29,99 euro sur le Nintendo Eshop)L'arrivée de Sora coïncide également avec l'ajout de 3 costumes pour les combattants Mii. En passant par le Nintendo Eshop, votre personnage pourra revêtir le costume de- Doom Slayer (tireur)- Octaling (perruque)- Charbitre (couvre-chef)Si vous désirez voir ou revoir la dernière présentation de Sakurai, voici la vidéoIl est maintenant temps de clore le chapitre des DLC de Super Smash Bros Ultimate et de choisir votre personnage favori parmi les 82 disponibles.