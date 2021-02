Il faudra juste se contenter d'un trailer d'information mais l'annonce est désormais officielle. Paramount Pictures vient de confirmer l'arrivée sur grand écran de Sonic the Hedgehog 2, la suite du film sorti au début de l'année 2020, pour une date calée actuellement le 8 avril 2022. Un calendrier bien obligatoirement prévisionnel car avec la pandémie, les reports ont été nombreux et on atteint un niveau d'encombrement désormais élevé.



Sonic the Hedgehog 2 (2022) - Title Announcement - Paramount Pictures 02/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On craignait à un navet et après le buzz malencontreux autour du design initial du personnage, force est de reconnaître que le résultat final se laissait bien voir. Bon, pas de là à notre niveau personnel pour aller le revoir rapidement, mais le spectacle restait acceptable, avec un Jim Carrey trop content d'y aller en roue libre pour sortir sa panoplie de mimiques. Reconnaissons, sans vouloir spoiler quoi que ce soit, qu'il a fallu patienter un bon moment avant de finir par retrouver le Docteur Robotnik/Eggman que nous connaissions sous son design de jeu vidéo.





L'accueil critique et commercial de ce premier essai a donc convaincu Paramount Pictures de lancer un second opus. Le premier épisode avait été réalisé par Jeff Fowler sur un scénario de Pat Casey et Josh Miller, mettant en scène Ben Schwartz (Sonic), Jim Carrey (Robotnik) et James Marsden (Tom Wachowski, le shérif de Green Hills) dans un divertissement familial. Allons-nous creuser d'avantage l'aspect jeu vidéo dans ce second opus ?



Si vous avez regardé le film jusqu'à sa scène après générique, vous savez quel personnage de l'univers de Sonic devrait rejoindre le casting (non, nous ne spoilerons pas). D'autres seront-ils présents ou devrons-nous attendre d'autres opus pour les découvrir ? Si les acteurs principaux du premier opus ont de grandes chances de revenir, du moins Jim Carrey essentiel pour l'histoire, on évoque parmi les rumeurs insistantes de ces dernières semaines la présence de Dwayne Johnson, un habitué désormais du box office pour les suites. Affaire à suivre.





On pourra juste se poser la question où en est le projet de suite de Détective Pikachu, dont nous n'avons plus de nouvelles depuis longtemps.