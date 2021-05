News Sonic Origins (Switch)

Sonic Origins - Teaser Trailer | Sonic Central 2021 27/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

SEGA à l'occasion de son Sonic Central annonce une nouvelle compilation regroupant Sonic the Hedgehog 1, Sonic the Hedgehog 2, Sonic the Hedgehog 3, Sonic & Knuckles et Sonic CD.Le trailer ne nous dévoile pas tant de détails que ça et ne dure qu’une trentaine de secondes mais SEGA nous promet de dévoiler davantage de détails sur le contenu ajouté à ces titres cultes dans les prochaines semaines.On remarque que SEGA applique la même stratégie que Nintendo pour célébrer l’anniversaire de sa célèbre franchise. Espérons désormais que SEGA ne répètera pas la stratégie de Nintendo à la lettre et que son jeu ne sera pas limité dans le temps !