News Super Smash Bros. Ultimate (Switch)

Byleth de #FireEmblem: Three Houses rejoint les rangs des combattants de #SmashBrosUltimate comme combattant additionnel ! La leçon débute... le 29/01 ! pic.twitter.com/pXzj6P3bDe — Nintendo France (@NintendoFrance) 16 janvier 2020

C'est donc un personnage de Fire Emblem Three Houses qui arrivera prochainement au casting de Super Smash Bros. Ultimate. Dans un nouveau Smash Bros Direct diffusé sur YouTube ce jeudi 16 janvie à 15h, Masahiro Sakurai a en effet annoncé que Byleth allait rejoindre le casting du jeu.Ce nouveau personnage sera disponible en DLC dès le 29 janvier prochain. Nous tâcherons d'actualiser cette info dans les prochaines heures avec de plus amples détails sur tout ce qui entourera cette arrivée dans Smash Bros, car Sakurai et ses équipes ne font jamais les choses à moitié : équilibre du personnage, coups spéciaux, arène, musiques et bien d'autres sections du jeu sont enrichies lorsqu'un nouveau personnage est ainsi ajouté.Quant à savoir si nous aurions choisi Byleth comme personnage à ajouter à Smash Bros en priorité dans le cadre du pack de DLC, on n'en est pas tout à fait sûr, mais n'hésitez pas à nous convaincre du contraire en commentaire ci-dessous !