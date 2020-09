News Shoot 1UP DX (Switch)

Même si ce shoot'em up pourra se jouer en nomade, console posée sur la table ou sur la télévision, on vous conseillera en priorité cette dernière option pour une question de visibilité. Les développeurs ont en effet introduit un gameplay très particulier : celui de pouvoir contrôler plusieurs vaisseaux simultanément. En effet, au lieu de s'élancer aux commandes de votre vaisseau l'un après l'autre, chaque nouveau vaisseau obtenu sera jouable immédiatement, permettant peu à peu de constituer une flotte pouvant atteindre jusqu'à 30 vaisseaux.



Comme le jeu permet de jouer à deux, ce sont donc pas moi de 60 vaisseaux qui peuvent donc lutter côte à côté contre le flot incessant et belliqueux des aliens face à vous. On comprend bien que pour pouvoir suivre une telle action, la lisibilité va devoir être primordiale. Il va falloir esquiver, détruire les bras mécaniques de certains boss qui tenteront de stopper votre épopée. Upgradez-vous jusqu'à obtenir le terrible Plasma Auger qui fera place nette.

Il faudra jouer tactique, en sacrifiant certains de vos vaisseaux afin de récupérer une bombe vaporisante qui deviendra de plus en plus puissante selon la quantité récupérée.

8 niveaux d'action de combat contre les extraterrestres et une nouvelle version Deluxe donc, incluant de nouveaux ennemis, de nouveaux niveaux, et plus encore !