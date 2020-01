SEGA AGES Shinobi (Switch eShop)- Gameplay Footage 01/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

『SEGA AGES ファンタジーゾーン』紹介映像 01/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Déjà sortis au Japon, ces deux classiques SEGA viendront rejoindre la gamme occidentale des SEGA AGES, cette gamme qui propose de redécouvrir les titres classiques de SEGA.Shinobi, beat them up à scrolling horizontal, proposera toujours d'incarner Joe Musashi qui doit aller libérer ses élèves capturés par le clan Zeed. Cette version viendra ajouter un mode AGES rendant Shinobi plus puissant et une fonction Rewind.Fantasy Zone est lui un Shoot Them Up sorti en 1986. La particularité du titre était de proposer une exploration "libre" des niveaux, et un système de magasins permettant d'upgrader son vaisseau. Cette version SEGA AGES rajoute un mode qui facilite la progression appelé Coin Stock ainsi qu'un mode Time Attack.Rendez-vous le 23 janvier pour retrouver ces titres en téléchargement sur le Nintendo eShop.