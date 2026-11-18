News Shigeru Miyamoto
Shigeru Miyamoto, premier lauréat du Legend Award des D.I.C.E. Awards
Shigeru Miyamoto recevra en février prochain le tout premier Legend Award de l'Academy of Interactive Arts & Sciences, une distinction remise au maximum une fois par décennie. Et ce n'est pas la première fois qu'il ouvre le bal !News
Résumé de cette actualité en trois points :
Cette fin d'année a des airs de tournée d'hommages pour Shigeru Miyamoto. Quelques jours après avoir soufflé ses 74 bougies, le papa de Mario et de Link vient d'être choisi par l'Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS) pour recevoir le tout premier Legend Award créé par l'académie américaine.
Créée pour les 30 ans des D.I.C.E. Awards, cette nouvelle distinction récompense une icône de l'industrie « dont la vision durable continue de redéfinir le divertissement interactif ». Et elle ne sera pas distribuée à la légère, puisque l'AIAS prévoit de la remettre au maximum une fois tous les dix ans. Autant dire que le premier nom sur la liste ne pouvait guère être un autre !
Meggan Scavio, présidente de l'AIAS, n'a pas caché son enthousiasme :
Ce nouveau prix sera une bien belle reconnaissance pour celui qui, entre le cinéma, les parcs Super Nintendo World et le tout nouveau Pikmin Day, continue de faire vivre les univers de Nintendo bien au-delà de nos consoles.
Quel est le jeu auquel a contribué Shigeru Miyamoto qui lui permettrait de mériter à lui seul ce Legend Award selon vous ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Academy of Interactive Arts & Sciences, via Video Games Chronicle
- L'Academy of Interactive Arts & Sciences remettra son tout premier Legend Award à Shigeru Miyamoto.
- La cérémonie aura lieu le 18 février 2027 à Las Vegas, lors des 30e D.I.C.E. Awards.
- Ce prix ne sera décerné qu'une fois par décennie au maximum, et Miyamoto avait déjà été le premier intronisé au Hall of Fame de l'AIAS en 1998.
Cette fin d'année a des airs de tournée d'hommages pour Shigeru Miyamoto. Quelques jours après avoir soufflé ses 74 bougies, le papa de Mario et de Link vient d'être choisi par l'Academy of Interactive Arts & Sciences (AIAS) pour recevoir le tout premier Legend Award créé par l'académie américaine.
Créée pour les 30 ans des D.I.C.E. Awards, cette nouvelle distinction récompense une icône de l'industrie « dont la vision durable continue de redéfinir le divertissement interactif ». Et elle ne sera pas distribuée à la légère, puisque l'AIAS prévoit de la remettre au maximum une fois tous les dix ans. Autant dire que le premier nom sur la liste ne pouvait guère être un autre !
Une nouvelle première pour MiyamotoCe n'est d'ailleurs pas la première fois que l'AIAS fait de Shigeru Miyamoto un pionnier de son palmarès : il avait déjà été le tout premier intronisé de son Hall of Fame, en 1998. Vingt-huit ans plus tard, il inaugure donc une seconde catégorie de prix spéciaux, aux côtés du Hall of Fame, du Lifetime Achievement et du Pioneer Award. Un autre grand nom de Nintendo était passé par là récemment : Koji Kondo, compositeur des mélodies cultes de Mario et Zelda, avait intégré le Hall of Fame en 2024.
Meggan Scavio, présidente de l'AIAS, n'a pas caché son enthousiasme :
« Nous pensons qu'il incarne parfaitement notre premier Legend Award par son impact et son rayonnement, et nous sommes à la fois honorés et ravis que M. Miyamoto accepte ce prix pour les 30 ans des D.I.C.E. Awards. »
Rendez-vous à Las Vegas le 18 févrierLa remise aura lieu lors d'une cérémonie spéciale pour les 30e D.I.C.E. Awards, au Cosmopolitan de Las Vegas, le jeudi 18 février 2027 à 20h, heure locale, soit 5h du matin le 19 février chez nous. Les lève-tôt (ou les couche-tard) apprécieront !
Ce nouveau prix sera une bien belle reconnaissance pour celui qui, entre le cinéma, les parcs Super Nintendo World et le tout nouveau Pikmin Day, continue de faire vivre les univers de Nintendo bien au-delà de nos consoles.
Quel est le jeu auquel a contribué Shigeru Miyamoto qui lui permettrait de mériter à lui seul ce Legend Award selon vous ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Academy of Interactive Arts & Sciences, via Video Games Chronicle
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