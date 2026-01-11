News Pikmin Day
Shigeru Miyamoto fait du 1er novembre le Pikmin Day
Trois Pikmin debout forment un 1.11 : Nintendo crée sa journée Pikmin avec une démo de Pikmin 4 sur Switch 2, des grottes dans Pikmin Bloom et une série animée.News
Résumé de cette actualité en cinq points :
Le 1er novembre a désormais sa fête : c'est le Pikmin Day. Shigeru Miyamoto l'a annoncé lui-même dans un Nintendo Direct surprise entièrement consacré aux petites créatures, diffusé le 31 octobre.
Pikmin rejoint ainsi le MAR10 Day et le Pokémon Day dans le calendrier des journées de Big N. Ce Direct ne contenait aucun nouveau jeu, mais il a fait le plein d'informations sur la licence.
Cette édition exploite le micro intégré de la Switch 2 avec les « Commandes canines » : neuf ordres vocaux pour diriger Otchin et le féliciter quand il fait du bon travail. Si vous possédez déjà Pikmin 4 sur Switch, une mise à niveau payante sera proposée sur l'eShop.
Si on parle d'Académie, c'est parce que le principe de l'examen nous promet de belles poussées d'adrénaline. On va pouvoir s'entraîner autant qu'on veut en semaine, puis on passera l'examen du vendredi au dimanche, avec un seul essai possible. Un peu comme un vrai examen ! Des médailles récompenseront les meilleures performances. Au total, 72 stages sont prévus par Nintendo, à raison de six par mois. Les Duels Dandori se joueront à deux avec un seul exemplaire du jeu via GameShare ou GameChat.
Pikmin 4 et Pikmin Bloom se répondent : passer les examens de l'Académie Dandori dans Pikmin 4 sur Switch 2 débloquera une carte de grotte spéciale dans Pikmin Bloom. Le Japon aura aussi droit à un événement payant, Pikmin Bloom Journey in Kobe, les 21 et 22 novembre, pour arpenter la ville en compagnie d'un Pikmin bleu très timide.
C'est plutôt malin de la part de Nintendo de parler de sa franchise un peu en avance : avec la sortie de Zelda jeudi prochain, puis le battage médiatique autour du très attendu GTA 6, il n'y aura guère de place dans les médias pour les Pikmin. Et à deux semaines de la sortie de Pikmin 4 Switch 2 + Académie Dandori, il était plus que temps de mettre l'accent sur l'arrivée de cette version !
Allez-vous passer l'examen de l'Académie Dandori chaque week-end ou vous contenter de la démo pour commencer ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo
- Shigeru Miyamoto officialise le 1er novembre comme Pikmin Day, une date inspirée des trois Pikmin d'origine
- Une démo de Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori arrive le 2 novembre, avant la sortie du 12 novembre
- L'Académie Dandori propose un examen chaque week-end, avec un seul essai
- Pikmin Bloom accueille cet hiver des grottes à explorer, reliées à Pikmin 4
- Hello! PIKMIN, une série de courts métrages animés, débarque chaque mois
Le 1er novembre a désormais sa fête : c'est le Pikmin Day. Shigeru Miyamoto l'a annoncé lui-même dans un Nintendo Direct surprise entièrement consacré aux petites créatures, diffusé le 31 octobre.
L'explication de la date tient en une image. Dans le premier Pikmin, sorti sur la GameCube en 2001, on dirigeait trois types de Pikmin : rouge, jaune et bleu. Debout et côte à côte, leur silhouette filiforme dessine trois « 1 », soit 1.11. Miyamoto a résumé l'ambition simplement : à partir de cette année, le 1er novembre sera le Pikmin Day, et il veut qu'on connaisse davantage Pikmin à l'avenir. Depuis, neuf types de Pikmin ont rejoint la famille.
Pikmin Day Direct - 31/10/2026
Pikmin rejoint ainsi le MAR10 Day et le Pokémon Day dans le calendrier des journées de Big N. Ce Direct ne contenait aucun nouveau jeu, mais il a fait le plein d'informations sur la licence.
Pikmin 4 sur Switch 2 : une démo dès demainPlat de résistance de la présentation, Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori sortira le 12 novembre, comme on vous l'annonçait lors de sa révélation en septembre dernier. Bonne nouvelle, une démo gratuite arrive dès demain, le 2 novembre. Elle permettra de parcourir le début de l'aventure et de s'essayer à l'Académie Dandori, et la sauvegarde devrait pouvoir être transférée vers le jeu complet.
Cette édition exploite le micro intégré de la Switch 2 avec les « Commandes canines » : neuf ordres vocaux pour diriger Otchin et le féliciter quand il fait du bon travail. Si vous possédez déjà Pikmin 4 sur Switch, une mise à niveau payante sera proposée sur l'eShop.
L'Académie Dandori, l'examen du week-endLa version Switch 2 de Pikmin 4 contiendra un nouveau mode Académie Dandori, dont le but consiste à nous lancer dans des courses au trésor chronométrées. En rapportant des fruits, des légumes et les autres trésors du niveau avant la fin du temps imparti, ce mode nous invite à optimiser le moindre de nos déplacements. la vidéo nous a montré quelques astuces pendant le Pikmin Direct : un Pikmin violet transporte seul un trésor qui en mobilise normalement plusieurs, et dégager un raccourci à l'avance fait gagner de précieuses secondes.
Si on parle d'Académie, c'est parce que le principe de l'examen nous promet de belles poussées d'adrénaline. On va pouvoir s'entraîner autant qu'on veut en semaine, puis on passera l'examen du vendredi au dimanche, avec un seul essai possible. Un peu comme un vrai examen ! Des médailles récompenseront les meilleures performances. Au total, 72 stages sont prévus par Nintendo, à raison de six par mois. Les Duels Dandori se joueront à deux avec un seul exemplaire du jeu via GameShare ou GameChat.
Pikmin Bloom : un nouveau mode, les grottes secrètes, annoncéLe jeu mobile Pikmin Bloom recevra cet hiver une grosse mise à jour baptisée Les Grottes Secrètes. On y enverra nos Pikmin explorer des grottes en autonomie, avant de leur donner nos ordres d'attaque face aux créatures croisées en chemin. Un coup de sifflet permttra de rappeler les Pikmin en danger, et les trésors gagnés forment une nouvelle collection. Pour entrer, il nous faudra obtenir une carte de grotte, glissée de temps en temps avec les cartes postales rapportées depuis nos expéditions.
Pikmin 4 et Pikmin Bloom se répondent : passer les examens de l'Académie Dandori dans Pikmin 4 sur Switch 2 débloquera une carte de grotte spéciale dans Pikmin Bloom. Le Japon aura aussi droit à un événement payant, Pikmin Bloom Journey in Kobe, les 21 et 22 novembre, pour arpenter la ville en compagnie d'un Pikmin bleu très timide.
Hello! PIKMIN, la série animée mensuelleMiyamoto a présenté une ambassadrice de choc, l'actrice japonaise Fuka Koshiba, qui assurait la narration de l'ouverture. Il l'a repérée sur Instagram grâce à ses bonnets faits main, et elle est venue avec un bonnet de Pikmin rouge tricoté elle-même : nulle aux machines à pince, elle a préféré le fabriquer plutôt que de le gagner. Miyamoto a avoué qu'il n'était pas plus doué qu'elle.
C'est plutôt malin de la part de Nintendo de parler de sa franchise un peu en avance : avec la sortie de Zelda jeudi prochain, puis le battage médiatique autour du très attendu GTA 6, il n'y aura guère de place dans les médias pour les Pikmin. Et à deux semaines de la sortie de Pikmin 4 Switch 2 + Académie Dandori, il était plus que temps de mettre l'accent sur l'arrivée de cette version !
Allez-vous passer l'examen de l'Académie Dandori chaque week-end ou vous contenter de la démo pour commencer ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Nintendo
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