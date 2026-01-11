Rechercher sur Puissance Nintendo
Pikmin Day Fait l'actu depuis janv. 2026
News Pikmin Day

Shigeru Miyamoto fait du 1er novembre le Pikmin Day

Trois Pikmin debout forment un 1.11 : Nintendo crée sa journée Pikmin avec une démo de Pikmin 4 sur Switch 2, des grottes dans Pikmin Bloom et une série animée.

News
Résumé de cette actualité en cinq points :
  • Shigeru Miyamoto officialise le 1er novembre comme Pikmin Day, une date inspirée des trois Pikmin d'origine
  • Une démo de Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori arrive le 2 novembre, avant la sortie du 12 novembre
  • L'Académie Dandori propose un examen chaque week-end, avec un seul essai
  • Pikmin Bloom accueille cet hiver des grottes à explorer, reliées à Pikmin 4
  • Hello! PIKMIN, une série de courts métrages animés, débarque chaque mois

Le 1er novembre a désormais sa fête : c'est le Pikmin Day. Shigeru Miyamoto l'a annoncé lui-même dans un Nintendo Direct surprise entièrement consacré aux petites créatures, diffusé le 31 octobre.
Pikmin Day Direct - 31/10/2026
Retrouvez la vidéo sur YouTube
L'explication de la date tient en une image. Dans le premier Pikmin, sorti sur la GameCube en 2001, on dirigeait trois types de Pikmin : rouge, jaune et bleu. Debout et côte à côte, leur silhouette filiforme dessine trois « 1 », soit 1.11. Miyamoto a résumé l'ambition simplement : à partir de cette année, le 1er novembre sera le Pikmin Day, et il veut qu'on connaisse davantage Pikmin à l'avenir. Depuis, neuf types de Pikmin ont rejoint la famille.

Pikmin rejoint ainsi le MAR10 Day et le Pokémon Day dans le calendrier des journées de Big N. Ce Direct ne contenait aucun nouveau jeu, mais il a fait le plein d'informations sur la licence.

Pikmin 4 sur Switch 2 : une démo dès demain

Plat de résistance de la présentation, Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori sortira le 12 novembre, comme on vous l'annonçait lors de sa révélation en septembre dernier. Bonne nouvelle, une démo gratuite arrive dès demain, le 2 novembre. Elle permettra de parcourir le début de l'aventure et de s'essayer à l'Académie Dandori, et la sauvegarde devrait pouvoir être transférée vers le jeu complet.

Cette édition exploite le micro intégré de la Switch 2 avec les « Commandes canines » : neuf ordres vocaux pour diriger Otchin et le féliciter quand il fait du bon travail. Si vous possédez déjà Pikmin 4 sur Switch, une mise à niveau payante sera proposée sur l'eShop.

L'Académie Dandori, l'examen du week-end

La version Switch 2 de Pikmin 4 contiendra un nouveau mode Académie Dandori, dont le but consiste à nous lancer dans des courses au trésor chronométrées. En rapportant des fruits, des légumes et les autres trésors du niveau avant la fin du temps imparti, ce mode nous invite à optimiser le moindre de nos déplacements. la vidéo nous a montré quelques astuces pendant le Pikmin Direct : un Pikmin violet transporte seul un trésor qui en mobilise normalement plusieurs, et dégager un raccourci à l'avance fait gagner de précieuses secondes.

Si on parle d'Académie, c'est parce que le principe de l'examen nous promet de belles poussées d'adrénaline. On va pouvoir s'entraîner autant qu'on veut en semaine, puis on passera l'examen du vendredi au dimanche, avec un seul essai possible. Un peu comme un vrai examen ! Des médailles récompenseront les meilleures performances. Au total, 72 stages sont prévus par Nintendo, à raison de six par mois. Les Duels Dandori se joueront à deux avec un seul exemplaire du jeu via GameShare ou GameChat.

Pikmin Bloom : un nouveau mode, les grottes secrètes, annoncé

Le jeu mobile Pikmin Bloom recevra cet hiver une grosse mise à jour baptisée Les Grottes Secrètes. On y enverra nos Pikmin explorer des grottes en autonomie, avant de leur donner nos ordres d'attaque face aux créatures croisées en chemin. Un coup de sifflet permttra de rappeler les Pikmin en danger, et les trésors gagnés forment une nouvelle collection. Pour entrer, il nous faudra obtenir une carte de grotte, glissée de temps en temps avec les cartes postales rapportées depuis nos expéditions.

Pikmin 4 et Pikmin Bloom se répondent : passer les examens de l'Académie Dandori dans Pikmin 4 sur Switch 2 débloquera une carte de grotte spéciale dans Pikmin Bloom. Le Japon aura aussi droit à un événement payant, Pikmin Bloom Journey in Kobe, les 21 et 22 novembre, pour arpenter la ville en compagnie d'un Pikmin bleu très timide.
Galerie images

Hello! PIKMIN, la série animée mensuelle

Miyamoto a présenté une ambassadrice de choc, l'actrice japonaise Fuka Koshiba, qui assurait la narration de l'ouverture. Il l'a repérée sur Instagram grâce à ses bonnets faits main, et elle est venue avec un bonnet de Pikmin rouge tricoté elle-même : nulle aux machines à pince, elle a préféré le fabriquer plutôt que de le gagner. Miyamoto a avoué qu'il n'était pas plus doué qu'elle.
Enfin, le Direct s'est conclu sur le premier épisode de Hello! PIKMIN, une série de courts métrages originaux réalisée avec Nintendo Pictures. Un nouvel épisode sort aujourd'hui, un autre suivra en novembre, puis la série passera au rythme d'un épisode par mois à partir de décembre, sur l'application Nintendo Today!, le site de Nintendo et YouTube. Nintendo poursuit ainsi le travail entamé l'an dernier avec le mystérieux court métrage du bébé, qui cachait déjà des Pikmin.
Pour fêter ce premier Pikmin Day, Nintendo diffusera aujourd'hui à 18h un Nintendo Treehouse Plays consacré à Pikmin 4 – Nintendo Switch 2 Edition + Académie Dandori, sur sa chaîne YouTube. On a hâte de découvrir de nouvelles images à l'occasion de cette émission spéciale !

C'est plutôt malin de la part de Nintendo de parler de sa franchise un peu en avance : avec la sortie de Zelda jeudi prochain, puis le battage médiatique autour du très attendu GTA 6, il n'y aura guère de place dans les médias pour les Pikmin. Et à deux semaines de la sortie de Pikmin 4 Switch 2 + Académie Dandori, il était plus que temps de mettre l'accent sur l'arrivée de cette version !

Allez-vous passer l'examen de l'Académie Dandori chaque week-end ou vous contenter de la démo pour commencer ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !

Source : Nintendo
Commentaires sur l'article

Cet article vous a intéressé ? Vous souhaitez réagir, engager une discussion ? Ecrivez simplement un commentaire.

Aucun commentaire. Soyez le premier à réagir !
Le tout dernier PNCAST
PNCAST - 2 Directs : ils ont osé !
Rejoignez-nous sur Discord
Dernières infos Nintendo
MonPN : la communauté Nintendo par PNConnectez-vous ou créez un compte en quelques clics
Vous aussi, partagez votre passion, Rejoignez-nous !
Découvrir MonPN

Connexion

Vous avez déjà un compte sur MonPN (ou sur le forum) ? Identifiez-vous simplement !

Créer un compte

Vous n'avez pas encore de compte ? Créez-en un simplement en vous inscrivant sur notre forum. C'est totalement gratuit !

> Aller sur le forum pour s'inscrire

MonPN, késako ?

MonPN est l'espace membre de Puissance Nintendo. Avoir un compte MonPN donne accès à une multitude de fonctionnalités, totalement gratuitement :

  • Le Forum et ses 700.000 messages
  • Réagir aux articles
  • Devenir Fan des jeux, personnalités, séries de jeux...
  • Noter les jeux
  • Ecrire des tests
  • et bien plus !

MonPN : la communauté Nintendo par PNConnexion réussie

Vous êtes désormais connecté.

Retournez sur la page d'accueil