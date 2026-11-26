ShantyTown : le jeu de dioramas urbains arrive sur Switch 2 début 2027
Plébiscité sur Steam, le jeu de construction de dioramas urbains ShantyTown débarquera sur Switch 2 au premier trimestre 2027, jouable à la manette, à la souris ou à l'écran tactile.News
- ShantyTown, un jeu de construction de petits dioramas urbains sorti sur Steam en avril, arrivera sur Switch 2 au premier trimestre 2027.
- Sur Switch 2, on pourra jouer à la manette, à la souris ou entièrement à l'écran tactile.
- Avec 20 lieux à aménager, un cycle jour-nuit et une bande-son adaptative signée Macroblank.
Les amateurs de jeux de construction tout doux peuvent noter ce nom. L'éditeur Kinephantom Games et Erik Rempen, développeur solo du studio Silk Softworks, ont annoncé l'arrivée de ShantyTown sur Switch 2 au premier trimestre 2027. Sorti sur Steam en avril, le jeu y affiche 97 % d'avis positifs sur plus de 500 évaluations.
Pas de chrono, pas de pressionLe principe de ShantyTown est simple : on empile librement bâtiments et objets pour composer de petits quartiers urbains denses et pleins de caractère. Pas de minuteur, pas d'objectif imposé, pas de mauvaise réponse. Le jeu propose 20 lieux détaillés, chacun avec ses objets, son ambiance et ses petites surprises, le tout rythmé par un cycle jour-nuit et une bande-son adaptative composée par l'artiste vaporwave Macroblank.
Une fois notre diorama terminé, on peut le photographier pour l'ajouter à un dossier en jeu. Et pour celles et ceux qui veulent construire sans aucune limite, un mode Créatif débloque l'ensemble des éléments.
Manette, souris ou écran tactileSur Switch 2, ShantyTown se jouera au choix à la manette, à la souris ou uniquement à l'écran tactile, de quoi bâtir son quartier aussi bien sur la TV qu'en mode portable. Depuis sa sortie sur PC, le jeu s'est enrichi de plus de 70 objets d'intérieur et de nouvelles langues. La date précise et le prix de la version Switch 2 n'ont pas encore été annoncés.
ShantyTown pourrait-il devenir votre jeu détente de début d'année sur Switch 2 ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Kinephantom Games
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