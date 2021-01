News Nintendo Switch (Switch)

Un bon départ alors qu'on partait de très loin, c'est un peu le résumé du communiqué de l'agence Reuters depuis HONG KONG.





Nintendo Co Ltd a expédié 1 million de consoles Switch en Chine depuis le lancement de la console sur le plus grand marché de jeux vidéo au monde fin 2019, a déclaré ce lundi son partenaire chinois Tencent Holdings Ltd.

Les chiffres officiels publiés par Tencent suggèrent que Nintendo a dépassé Microsoft Corp et Sony Corp en tant que plus grand vendeur de consoles du pays, selon le cabinet de conseil Niko Partners.

Le chiffre d'un million de ventes est plus important que les ventes combinées de la PlayStation 4 de Sony et de la Xbox One de Microsoft sur la même période, a déclaré Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners.

Si les premières ventes ont été entravées par le nombre limité de jeux disponibles et le début de la pandémie COVID-19 en Chine, elles ont ensuite été dopées par la sortie en août du jeu d'exercice à domicile "Ring Fit Adventure", très populaire dans le pays.

[Tencent Nintendo Switch] Ring Fit Adventure Commercial 01/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un porte-parole de Tencent a qualifié les ventes de la console (commercialisée sur place à 2 099 yuans, soit environ 323 dollars) comme "un bon départ", et a déclaré que "les jeux publiés sur Nintendo Switch (version exclusive pour la Chine) ont été bien accueillis par le marché".

Ce petit coup de pouce commercial permettra-t-il à Nintendo de réaliser ses projections de ventes de 24 millions de Switch durant cette année fiscale se terminant le 31 mars 2021 ?





Un million semble peu, mais rappelons que la Chine est surtout le territoire des jeux sur mobile et PC. N'oublions pas que jusqu'en 2014, le pays interdisait les jeux pour consoles, il fallait jongler discrètement avec le marché gris parallèle (et les nombreux clones et contrefaçons de consoles officielles). C'est Microsoft qui est entré le premier en Chine en 2014, la PS4 a suivi en 2015.





Concernant la Switch chinoise, elle ne bénéficie pas de la riche bibliothèque que nous pouvons connaître sur notre eShop. En effet, seuls les jeux approuvés par les autorités de régulation chinois ont le droit de s'y trouver. Actuellement, seuls 13 jeux Switch sont présents sur la console (édités par Tencent et la plupart étant des produits de compagnies locales) et il manque toujours à l'appel des titres cultes comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild ainsi qu'Animal Crossing New Horizons, ce dernier notamment à cause de sa facilité pour organiser des meetings politiques pouvant donner de mauvaises idées (au regard du gouvernement chinois) à l'opposition.





Le marché console chinois devrait cependant peu à peu décoller.





Niko Partners prévoit que les recettes du marché chinois des consoles atteindront 2,15 milliards de dollars en 2024, soit le double de celles de 2019, grâce au succès de la Switch et au lancement de la prochaine génération de consoles. La plupart des jeux publiés pour la Nintendo Switch chinoises proviennent de développeurs locaux, a déclaré Ahmad de Niko.

La Chine est importante pour Nintendo car le pays n'a pas encore de culture de la console comme les États-Unis ou le Japon, ce qui représente une opportunité de croissance pour la société.