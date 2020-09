News Super Mario 3D All-Stars (Switch)

Super Mario Sunshine's Cutscenes Are Better in 3D All-Stars...But There's a Tiny Catch! - Comparison 09/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Annoncée deux petites semaines avant sa sortie sur Switch, la compilation Super Mario 3D All Stars - qui regroupera les premiers Mario 3D des Nintendo 64 (Super Mario 64), Gamecube (Super Mario Sunshine) et Wii (Super Mario Galaxy) - est logiquement le sujet de nombreuses interrogations quant à la qualité de ces portages supposés fêter comme il se doit les 35 ans du plombier star. Même malmené par la Covid-19 , Nintendo n'a pas traîné plus longtemps pour enclencher son plan de communication en donnant notamment un aperçu de la cinématique d'introduction de Super Mario Sunshine sur sa console hybride. Les aficionados de la texture lissée et des couleurs chatoyantes n'ont ainsi pas tardé à publier les premiers comparatifs Gamecube/Switch...Sur Youtube, la vidéo de GameXplain permet donc d'apercevoir pour la première fois le jeu tourner en 16:9, comme le promettait Nintendo lors du Direct dédié au 35 ans de Mario , cependant force est de constater ( à 2:28 ) que le bond visuel espéré par les plus optimistes n'aura pas lieu sur Switch. Tournant sur une machine plus puissante, le jeu semble globalement plus pimpant, moins crénelé ou affichant des textures qui ne bavent plus autant...Il faudra attendre de pouvoir comparer des phases depour en avoir le coeur net, mais rien de bien alarmant puisque Nintendo a fait le choix du simple portage d'un jeu qui porte plutôt bien les éclaboussures du temps... Vérification Joy-Con en mains entre le 18 septembre 2020 et le 31 mars 2021 avant - rêvons - d'éventuelsSource : GameXplain