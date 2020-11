La sortie des jeux de la gamme Sega Ages s'est conclue il y a près de 2 mois avec la sortie de l'ancien hit de la Mega Drive Herzog Zwei. Ce week-end, des membres-clés de Sega et du studio de développement spécialisé dans le portage de hits d'antan, M2, ont pris l'occasion de s'entretenir avec Famitsu sur les hits ayant rencontré le plus de succès au Japon et en Occident.Au pays du Soleil-Levant, c'est Virtua Racing qui remporte la palme du titre le plus populaire de la gamme, suivi des deux Puyo Puyo. Rieko Kodama, producteur et réalisateur chez Sega, a ajouté que les réseaux sociaux ont grandement contribué à la popularité de Virtua Racing lors de sa re-sortie. Cependant, c'est Fantasy Zone qui a été mentionné le plus de fois sur Twitter d'après Tsuyoshi Matsuoka, réalisateur chez M2, l'ajout d'un mode contre-la-montre n'est pas étranger à ce succès.Du côté occidental, c'est sans surprise le premier Sonic qui a le plus raflé la mise, suivi par OutRun, notamment en Europe.La gamme Sega Ages comporte désormais 19 titres disponibles sur l'eShop de la Switch, et M2 compte bien continuer à collaborer avec Sega pour raviver d'autres grands succès de la firme au hérisson bleu.[Via Nintendo Life et Nintendo Everything