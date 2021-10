Sakurai évoque sa collaboration avec Square Enix et Disney pour intégrer Sora dans Smash Bros. Ultimate.

Il l'avait évoqué depuis de longs mois, mais après la fin du développement des derniers DLC pour Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai, le directeur de Super Smash Bros. Ultimate, allait mettre fin à des billets quotidien au sein de la revue Famitsu. Nous sommes désormais arrivé à la fin de ce projet et le directeur évoque ainsi dans son dernier billet les détails des négociations qui ont permis de faire entrer Sora de Kingdom Hearts comme dernier combattant DLC du jeu.





On apprend qu'un coup de pouce du destin a permis de nombreuses avancées, notamment lors d'une rencontre imprévue avec un représentant de Disney qui a permis de donner le coup d'envoi à l'ensemble du processus. Il évoque également les négociations entre Square Enix et Disney, du fait que Sora était en fait le personnage jouable le plus demandé de la série, ainsi que de nombreux détails concernant le design du personnage.

Le dernier combattant DLC de Super Bros. Ultimate, Sora de la franchise Kingdom Hearts, est désormais disponible. Son annonce a fait grand bruit ! Pour en savoir plus sur le personnage, jetez un coup d'œil à "Battling With Sora", où j'aborde le personnage de manière plus détaillée.

J'en ai parlé dans la vidéo, mais Sora était le combattant le plus demandé par les fans. Dans le vote pour les combattants de Smash Bros. du jeu précédent, il était classé numéro 1. À vrai dire, Banjo et Kazooie étaient également en tête de liste, ce qui est probablement une surprise pour les fans japonais.

Certains d'entre vous ne seront peut-être pas surpris d'apprendre que nous avons dû franchir des obstacles incroyablement élevés pour intégrer Sora dans le jeu. Des obstacles que nous n'avons jamais rencontrés avec les autres personnages DLC.

Les espoirs des fans étaient si grands que nous n'étions pas sûrs d'être à la hauteur, et je suis sûr que notre équipe de négociation était du même avis.

Un jour, l'occasion s'est présentée. J'ai rencontré par hasard un représentant de Disney lors d'une cérémonie de remise de prix, et alors que je commençais à lui expliquer comment nous aimerions ajouter Sora au jeu, il m'a dit que Disney pensait aussi que ce serait une excellente idée. Quoi ?

Bien sûr, ce n'était pas quelque chose qui pouvait être décidé sur-le-champ. Les hauts responsables pouvaient avoir des idées différentes. Il s'en est suivi de longues conversations entre Nintendo, Square Enix et Disney, et nous avons fini par obtenir le feu vert. Nous avions notre sixième combattant pour le Fighters Pass Vol. 2.

À vrai dire, le Fighter Pass Vol. 2 ne devait comporter que cinq personnages comme le premier Pass. Les décisions concernant les combattants à inclure ont été prises très tôt, et nous avons donc retardé Sora pour qu'il soit inclus plus tard. La préparation s'est poursuivie avant que nous soyons sûrs que le marché aurait lieu, et nos efforts ont finalement permis à Sora de faire partie de la liste.

Tout ce que nous avons fait avec Sora était sous la supervision de Square Enix et de Disney. Il y avait de nombreux obstacles à surmonter et différentes règles à respecter au cours du développement. L'équipe Smash a produit des modèles de grande qualité dès le début, et nous étions tellement à l'aise avec les autres parties du projet que nous avons rencontré moins de problèmes que prévu pour créer Sora.

... Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de difficultés. Pour que Sora reste fidèle à ses jeux, nous avons mis l'accent sur le combat aérien et sur la lenteur de ses combos. Je pense que vous avez une bonne idée de Kingdom Hearts en jouant Sora, mais je serais curieux de savoir ce que les joueurs en pensent. J'espère que vous prendrez plaisir à jouer ce personnage.

En y repensant, cela fait environ trois ans que le jeu est sorti et pendant cette période, nous avons créé onze combattants DLC différents. Cela dit, c'est beaucoup trop long. L'équipe a revu ses attentes à la baisse et, bien sûr, la pandémie a joué un rôle - ce qui ne veut pas dire que nous nous sommes relâchés, loin de là. Nous avons simplement passé autant de temps sur le DLC que sur le jeu principal.

Le long délai de production m'a fait penser qu'il ne me restait plus qu'un nombre limité de titres à développer, ce qui m'a rendu un peu inquiet pour l'avenir. Je pense que c'est formidable que nous ayons pu faire les gros titres de l'industrie du jeu grâce à notre développement et à nos présentations. Smash est juste une bête complètement différente. Je tiens à remercier une fois de plus les développeurs qui nous ont confié leurs univers.

Tout cela étant dit, ma chronique touche à sa fin et ma prochaine chronique sera la dernière.

En voici les teneurs des propos, en s'appuyant sur la traduction anglaise proposée par Nintendo Everything.On notera ainsi que Sakurai confirme qu'il a envie de développer de nouveaux projets et nous attendons avec impatience de découvrir ses futures créations.