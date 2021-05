News Sakuna: Of Rice and Ruin (Switch)

L'éditeur Marvelous et le développeur Edelweiss semblent tout sourire pour annoncer qu'au dernier comptage du 31 mars, les ventes totales mondiales physiques et numériques de Sakuna : Of Rice and Ruin avaient dépassé les 950 000 unités. Ce sont les présentations des résultats financiers de l'éditeur qui nous permettent d'obtenir ce type d'informations.