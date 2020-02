See you in a month.

Le studio indépendant Sabotage Studio nous a livré en 2018 l'excellent The Messenger et son DLC tropical l'année suivante. Si on sait que le studio travaille actuellement sur Oddworld: Soulstorm en renfort, les québécois s'apprête à révéler leur nouveau titre bien à eux et l'annonce via un petit teaser, publié hier sur les réseaux sociaux. Si aucune image du titre n'est révélée, on peut déjà se délecter de la musique fort sympathique (ce qui est peu étonnant quand on connaît la qualité sonore de The Messenger) :Leur titre semble donc avoir un rapport avec l'équinoxe de printemps vu la façon dont le studio met cela en avant. L'éclipse sera-t-elle aussi présente d'une manière ou d'une autre.On aurait tendance à penser à un hommage à Castlevania, ce qui collerait bien avec les inspirations du studio. Rendez-vous dans une vingtaine de jours pour être fixé. Et vu comme The Messenger a su nous convaincre à l'époque, dire que l'on est impatient relève presque de l'euphémisme.