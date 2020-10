News Pikmin 3 Deluxe (Switch)

Découverte : Pikmin 3 Deluxe, la démo (Switch) 10/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Mercredi soir, à l'occasion d'un Nintendo Treehouse Live destiné à nous permettre de découvrir quelques séquences de gameplay de Pikmin 3 Deluxe et Hyrule Warriors: l'Ère du Fléau, nous avions appris que Nintendo diffuserait dans la soirée sur l'eShop une démo gratuite de Pikmin 3 Deluxe RYoGA nous a concocté une vidéo découverte dont il a le secret et que vous pouvez découvrir sur sa chaîne YouTube Voici cette vidéo :La démo dure une quarantaine de minutes, et il semblerait que RYoGA s'en sort haut la main puisque sa vidéo dure 35 minutes. Rappelons que si vous vainquez le boss que Nintendo nous propose de rencontrer dans cette démo, le mode ultra-difficile vous serez directement débloqué dans la version complète du jeu, si vous décidez de l'acquérir.Pikmin 3 Deluxe sort sur Nintendo Switch le 30 octobre prochain, il s'agit d'un jeu de stratégie en temps réel dans lequel vous contrôlez une armée de petites créatures mi-animales, mi-végétales, appelées les Pikmin. On vous renvoie vers notre preview du jeu largement orientée sur le mode deux joueurs de l'histoire principale, la grande nouveauté de cette version Deluxe.