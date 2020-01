News Animal Crossing: New Horizons (Switch)

La rumeur nous vient tout droit du Japon et de la communauté de fans d'Animal Crossing plus précisément.Tout part du magazine japonais Nintendo Dream, et de son numéro de mars 2020 qui sera lancé le 21 janvier 2020 (oui c'est comme ça au Japon pour de nombreux magazines dont le Jump par exemple).Le magazine promet des informations toutes nouvelles pour le titre. En partant de cela, il est difficile de croire que Nintendo laisserait l'exclusivité d'informations inédites à un seul magazine sans en avoir lui-même la primeur, d'autant que Nintendo Dream n'est destiné qu'au lectorat japonais.S'il s'agit bien d'informations encore jamais dévoilées, on peut donc réellement s'attendre à un Nintendo Direct avant la sortie du magazine, et les spéculateur japonais parlent même de la date du 16 ou 17 janvier à 23:00.S'agira-t-il d'un Animal Crossing Direct ou d'un Nintendo Direct avec plusieurs annonces dont une grosse partie consacrée à New Horizons, mystère. Il faut également s'attendre à ne rien avoir du tout, c'est bien tout le sel des rumeurs... En tout cas, nous serons vite fixés et on ne manquera pas de vous tenir informés sur PN !Source : Nintendo Soup