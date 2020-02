News Nintendo Switch (Switch)

On ne va pas se lancer à créer une nouvelle fiche sur Mario Kart 9, même si un nouvel épisode effectivement n'est pas à exclure, l'édition 8 étant un remake de l'opus Wii U et a donc quelques années d'existence au compteur. Il n'y a qu'à voir du côté du jeu mobile Mario Kart Tour pour s'apercevoir que l'on retrouve désormais bien plus de personnages jouables sur le jeu mobile que sur le jeu pour console, avec une grande variété de courses. Une remise à jour du jeu pour console ne serait pas un luxe inutile après toutes ces années. Est-ce possible via un DLC ou faut-il imaginer une nouvelle édition du jeu, c'est encore bien délicat à dire.





Si ce constat reste dans les têtes, un message de Sabi vient de semer le trouble. Ce dernier évoquant le retard pris par Breath of the Wild 2, qui ne pourra au mieux qu'être le grand titre de fin d'année 2020, il évoque un autre titre phare en préparation sur la console Switch, un gros titre vendeur pour les vacances estivales, qui aurait "des pneus". S'il ne cite aucunement Mario Kart, c'est une déclaration troublante car il est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'autres titres de courses "avec des pneus " qui viennent à l'esprit (n'hésitez pas à laisser vos suggestions sur le forum). On case cela donc dans la rubrique rumeur car il faut rester hyper prudent sur le sujet.





Sabi s'est fait connaître il y a quelques mois par plusieurs leaks qui se sont révélés exactes : l'annonce de l'arrivée d' Ori and the Blind Forest sur Switch, de Hotline Miami Collection et de Superhot, de Eastward, Risk of Rain 2, et Spellboy, ainsi que (avec son comparse PapaGenos) les dates de sorties de Pokémon Epée et Bouclier et de BlazBlue Cross Tag Battle EVO. Cela fait tout de même pas mal pour se dire qu'il y a peut-être bien un titre de course dans les cartons de Nintendo. Est-ce effectivement un nouveau Mario Kart ou un nouveau produit ? A suivre !







Il y a deux jours, Sabi avait déjà suggéré l'arrivée de deux autres titres Wii U, comme Emily Rodgers, en particulier un certain jeu Mario sur Wii U après le très bon succès du portage de New Super Mario Bros. U Deluxe sur Nintendo Switch. Hormis Paper Mario Color Splash et Super Mario 3D World, on ne voit pas d'autres candidats. Encore ce Super Mario 3D World, on y croit beaucoup à son annonce ! A rapprocher avec le possible teasing de Wonderful 101 , et nous avons peut-être notre binôme gagnant.