News Nintendo Switch 2 (Switch 2)
[Rumeur] Un modèle Switch 2 OLED à l'étude, mais pas avant fin 2027
Selon un rapport coréen, Samsung se préparerait à fournir des dalles OLED à Nintendo. Rien n'est acté toutefois, et la décision dépendrait du surcoût, pour une éventuelle production pas attendue avant fin 2027.News
Résumé de cette actualité en 3 points :
On ressort les pincettes de rigueur pour cette rumeur qui va forcément faire jaser. Selon un rapport du média coréen ZDNet Korea, Nintendo plancherait sur un modèle Switch 2 doté d'un écran OLED, et Samsung serait en pole position pour lui fournir les dalles.
Concrètement, le fournisseur sud-coréen se préparerait à produire ces écrans OLED pour la console. Attention toutefois, rien n'est encore signé. D'après la source, le développement du produit pourrait débuter dès la fin 2026, mais seulement si la sortie d'un tel modèle est validée. Et dans ce cas, il ne faudrait pas s'attendre à une production de masse avant le courant de l'année 2027, voire le début 2028.
Cela dit, l'idée n'a rien de farfelu. La première Switch avait elle aussi eu droit à son modèle OLED, lancé en octobre 2021, soit environ quatre ans et demi après la console d'origine. Un modèle Switch 2 OLED qui arriverait autour de 2028 s'inscrirait donc parfaitement dans la logique habituelle de Nintendo, qui aime décliner ses consoles en cours de vie.
Et vous, seriez-vous tenté par une Switch 2 OLED, quitte à patienter encore un an ou deux ? Ou trouvez-vous l'écran actuel largement suffisant ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : ZDNet Korea, NintendoLife
- Selon un rapport de ZDNet Korea, Samsung se préparerait à fournir des dalles OLED en vue d'un éventuel modèle Switch 2 OLED.
- Rien n'est encore acté : la décision dépendrait du surcoût que cela représenterait, alors que Nintendo cherche plutôt à réduire ses coûts.
- Si le projet est validé, le développement pourrait démarrer fin 2026, pour une production de masse pas attendue avant fin 2027 ou début 2028.
On ressort les pincettes de rigueur pour cette rumeur qui va forcément faire jaser. Selon un rapport du média coréen ZDNet Korea, Nintendo plancherait sur un modèle Switch 2 doté d'un écran OLED, et Samsung serait en pole position pour lui fournir les dalles.
Concrètement, le fournisseur sud-coréen se préparerait à produire ces écrans OLED pour la console. Attention toutefois, rien n'est encore signé. D'après la source, le développement du produit pourrait débuter dès la fin 2026, mais seulement si la sortie d'un tel modèle est validée. Et dans ce cas, il ne faudrait pas s'attendre à une production de masse avant le courant de l'année 2027, voire le début 2028.
Une décision qui dépendrait du prixCar c'est là que le bât blesse. Toujours selon l'article, le feu vert de Nintendo dépendrait avant tout du surcoût qu'entraînerait un tel écran. Or, en pleine guerre des composants, la firme chercherait plutôt à réduire ses coûts de fabrication qu'à les alourdir. Le contexte est d'autant plus délicat que Nintendo vient tout juste de relever le prix de la Switch 2 : ajouter un modèle premium encore plus cher demanderait donc un certain doigté.
Cela dit, l'idée n'a rien de farfelu. La première Switch avait elle aussi eu droit à son modèle OLED, lancé en octobre 2021, soit environ quatre ans et demi après la console d'origine. Un modèle Switch 2 OLED qui arriverait autour de 2028 s'inscrirait donc parfaitement dans la logique habituelle de Nintendo, qui aime décliner ses consoles en cours de vie.
Et vous, seriez-vous tenté par une Switch 2 OLED, quitte à patienter encore un an ou deux ? Ou trouvez-vous l'écran actuel largement suffisant ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : ZDNet Korea, NintendoLife
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