[Rumeur] Un modèle Switch 2 OLED à l'étude, mais pas avant fin 2027

bahascaux 15 Jul 2026 08h19 Citer

J'espère vraiment pas. Dans le contexte actuel l'OLED reste de l'ordre du caprice, car entre le prix de la console élevé (et qui augmente), et la faible proportion de joueur intensif qui jouent en portable, je pense qu'il serait plus judicieux de proposer un modèle plus accessible comme une lite ou une mini.