[Rumeur] Un film Metroid en préparation ? Sony et Universal se disputent les droits
Selon un insider du milieu cinématographique, Nintendo serait en train de pitcher un film Metroid auprès des grands studios hollywoodiens. Sony Pictures et Universal Pictures seraient en concurrence serrée pour remporter les droits. Une sublime rumeur pour démarrer la semaine !News
- Un insider (VScooper) affirme que Nintendo pitche actuellement un film Metroid
- Sony Pictures et Universal Pictures seraient les deux principaux prétendants, avec Sony en tête
- Les deux studios pencheraient pour une adaptation en live-action
- Le projet est à un stade très préliminaire : aucun réalisateur, scénariste ou casting n'est encore en vue
Après le carton de Super Mario Galaxy Le Film au box-office mondial et le film Zelda en production pour une sortie en mai 2027, Nintendo semble décidé à ne pas s'arrêter en si bon chemin. Cette fois, c'est Samus Aran qui serait dans le viseur.
Samus enfin sur grand écran ?C'est VScooper, un insider actif dans les coulisses hollywoodiennes, qui a lâché l'information sur les réseaux sociaux : Nintendo serait actuellement en train de pitcher un film Metroid auprès des grands studios. Selon ses propos, il y a quelques mois le projet était encore "au stade de la négociation entre studios", avec Sony Pictures en position de favori et Universal Pictures qui se bat également pour décrocher les droits. Les deux camps pencheraient pour une adaptation en live-action, même si rien n'est gravé dans le marbre à ce stade.
On prendra les pincettes de rigueur à ce stade, bien sûr, mais la rumeur trouve un écho particulier dans le contexte actuel. Rappelons que dès novembre 2025, l'insider MyTimeToShineHello avait déjà évoqué l'intérêt d'Universal pour Metroid, dans l'idée d'intégrer Samus à un vaste "Mario Cinematic Universe" au côté de ses partenariats Nintendo existants :
Pikmin project been struggling to lock ideas for years, but Nintendo insists to make it (with Illumination) so it could happen eventually— V SCOOPER (@thevscooper) April 25, 2026
Sony is one of the stronger contenders for Metroid, Universal is also fighting for it, both are leaning for live action but this could change https://t.co/kJjxBtCOBi
SCOOP: Universal is trying to secure the rights for a Metroid movie to add it to their planned “Mario Cinematic Universe. pic.twitter.com/euAhDjIss1— MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) November 27, 2025
Un projet maudit depuis 20 ansCe n'est pas la première fois que Samus Aran frôle les projecteurs. Au début des années 2000, John Woo avait été annoncé à la réalisation d'un film live-action Metroid, avec toute une équipe de production constituée. Le projet ciblait une sortie en 2006... avant de s'effondrer en 2007 suite à des désaccords créatifs (San — coucou San !! — avait enterré le projet dès 2004 dans cette news). Nintendo, traumatisé par le désastre du film Super Mario Bros. en 1993, avait maintenu des exigences créatives trop importantes pour qu'un accord aboutisse.
Depuis, le film Metroid est devenu une sorte de mythe. Plusieurs réalisateurs ont publiquement exprimé leur envie de s'y coller, de Neill Blomkamp (District 9) à Jordan Vogt-Roberts. Et Brie Larson, qui vient de jouer Harmonie dans Super Mario Galaxy Le Film, a répété à plusieurs reprises qu'elle rêve d'incarner Samus Aran depuis qu'elle s'est déguisée en Zero Suit Samus pour Halloween en 2018 ! Quelqu'un va bien finir par l'entendre, cette petite voix qui susurre à l'oreille des décideurs depuis déjà 8 ans à ce sujet !
Make it happen https://t.co/55uWdi9QPA— Brie Larson (@brielarson) July 25, 2020
Nintendo en position de forceLe contexte a radicalement changé depuis l'époque John Woo. Avec le dernier film Mario qui dépasse les 870 millions de dollars au box-office mondial et le film Zelda qui arrive en mai 2027, Nintendo dispose désormais d'un levier de négociation considérable. La franchise Metroid a par ailleurs retrouvé une vraie dynamique avec Metroid Dread en 2021 et Metroid Prime 4 en 2025.
Si Nintendo décide de mettre la bonne énergie derrière un film Samus, on a du mal à imaginer que les studios ferment la porte. La vraie question, c'est de savoir quel studio saura le mieux convaincre Big N qu'il peut rendre justice à l'une des héroïnes les plus intenses et les plus complexes du jeu vidéo.
Chez PN, on trépigne d'impatience à l'idée d'un film qui ferait enfin honneur à l'histoire de Samus :
Pour l'heure, aucune confirmation officielle n'a été communiquée. On attend de voir quel studio remportera la mise, et surtout si le film finira par sortir des limbes après plus de 20 ans d'attente.
Est-ce que cela pourrait être vrai ? Samus Aran a une "background story" si intense et si chargée émotionnellement qu'il y a de quoi proposer un film épique !! Croisons les doigts pour que Samus ait elle aussi droit à son adaptation, et espérons surtout qu'elle soit de qualité ! https://t.co/MiP4GW7Wz2— Puissance Nintendo (@pnintendo) April 27, 2026
Et vous, comment pensez-vous retrouver Samus sur grand écran ? Film d'animation ou Live-action (film en prise de vue réelle) ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Dot Esports, Nintendo Everything
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