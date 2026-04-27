[Rumeur] Un film Metroid en préparation ? Sony et Universal se disputent les droits

Un insider (VScooper) affirme que Nintendo pitche actuellement un film Metroid

Sony Pictures et Universal Pictures seraient les deux principaux prétendants, avec Sony en tête

Les deux studios pencheraient pour une adaptation en live-action

Le projet est à un stade très préliminaire : aucun réalisateur, scénariste ou casting n'est encore en vue

Samus enfin sur grand écran ?

Pikmin project been struggling to lock ideas for years, but Nintendo insists to make it (with Illumination) so it could happen eventually



Sony is one of the stronger contenders for Metroid, Universal is also fighting for it, both are leaning for live action but this could change https://t.co/kJjxBtCOBi — V SCOOPER (@thevscooper) April 25, 2026

SCOOP: Universal is trying to secure the rights for a Metroid movie to add it to their planned “Mario Cinematic Universe. pic.twitter.com/euAhDjIss1 — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) November 27, 2025

Un projet maudit depuis 20 ans

Make it happen https://t.co/55uWdi9QPA — Brie Larson (@brielarson) July 25, 2020

Nintendo en position de force

Est-ce que cela pourrait être vrai ? Samus Aran a une "background story" si intense et si chargée émotionnellement qu'il y a de quoi proposer un film épique !! Croisons les doigts pour que Samus ait elle aussi droit à son adaptation, et espérons surtout qu'elle soit de qualité ! https://t.co/MiP4GW7Wz2 — Puissance Nintendo (@pnintendo) April 27, 2026