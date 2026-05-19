News Nintendo Switch (Switch)

[Rumeur] Nintendo préparerait un lancement officiel de la Switch en Inde en 2027

Big N s'apprêterait à faire son retour en Inde avec la Switch originale, un marché de 1,4 milliard d'habitants qui n'a jamais eu accès à la console officiellement. Un bon moyen pour Nintendo de rejoindre la PS2 ?