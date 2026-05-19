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[Rumeur] Nintendo préparerait un lancement officiel de la Switch en Inde en 2027
Big N s'apprêterait à faire son retour en Inde avec la Switch originale, un marché de 1,4 milliard d'habitants qui n'a jamais eu accès à la console officiellement. Un bon moyen pour Nintendo de rejoindre la PS2 ?News
Résumé de cette actualité en 4 points :
La Switch 1 n'a jamais été commercialisée officiellement en Inde. Pourtant, le pays compte 1,4 milliard d'habitants, et Nintendo s'y apprêterait enfin à poser le pied de façon officielle. On prendra les pincettes de rigueur pour le moment, mais si l'information se confirme, ça pourrait changer pas mal de choses pour Nintendo et le nombre de consoles vendues dans le monde à relativement court terme.
Seul le modèle de base serait au programme. La Switch Lite, le modèle OLED et la Switch 2 ne seraient pas inclus dans ce lancement initial. On peut le comprendre : la Switch originale reste la plus simple à produire et à positionner à un tarif accessible sur un marché où le pouvoir d'achat moyen reste limité.
Ce retour n'est pas une surprise totale. Des sources proches du secteur évoquaient déjà en 2024 l'intérêt renouvelé de Nintendo pour ce marché, malgré les obstacles habituels : les réglementations du Bureau of Indian Standards (BIS) et des taxes d'importation élevées.
Un lancement en Inde, même modeste à l'échelle d'un marché de 1,4 milliard d'habitants, pourrait contribuer à combler cet écart. Même si on se garde bien de tout triomphalisme : le marché indien des consoles reste historiquement difficile à pénétrer, la piraterie y est endémique, et Sony n'avait vendu qu'un demi-million de PS4 sur toute la durée de vie de la console. Bref, rien n'est acquis et le chemin sera long pour rejoindre la PS2 et ses 160 millions de consoles vendues.
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Source : Day Zero Podcast, NintendoLife
- Nintendo lancerait officiellement la Switch 1 (modèle de base) en Inde en février ou mars 2027, selon le podcast Day Zero.
- Le prix envisagé serait de 20 000 roupies (environ 190 euros), avec Redington comme distributeur local.
- Ni le modèle OLED, ni la Switch Lite, ni... la Switch 2 ne seraient concernés par ce lancement.
- Ce serait le premier retour officiel de Nintendo en Inde depuis les ères Wii et DS.
La Switch 1 n'a jamais été commercialisée officiellement en Inde. Pourtant, le pays compte 1,4 milliard d'habitants, et Nintendo s'y apprêterait enfin à poser le pied de façon officielle. On prendra les pincettes de rigueur pour le moment, mais si l'information se confirme, ça pourrait changer pas mal de choses pour Nintendo et le nombre de consoles vendues dans le monde à relativement court terme.
Ce que dit la rumeurL'information émane du podcast Day Zero, animé par Rishi Alwani et Rahul Majumdar, deux voix réputées du marché gaming indien. Dans leur épisode du 13 mai 2026, ils évoquent des plans concrets : Nintendo lancerait la Switch originale en Inde au cours du premier trimestre 2027, probablement en février ou en mars prochain. Le tarif serait fixé à 20 000 roupies, soit un peu moins de 190 euros au cours actuel. Le distributeur pressenti est Redington, un acteur bien établi sur le marché indien de l'électronique.
Seul le modèle de base serait au programme. La Switch Lite, le modèle OLED et la Switch 2 ne seraient pas inclus dans ce lancement initial. On peut le comprendre : la Switch originale reste la plus simple à produire et à positionner à un tarif accessible sur un marché où le pouvoir d'achat moyen reste limité.
Un retour attendu depuis des annéesNintendo n'a plus de présence officielle en Inde depuis les générations Wii et DS. Depuis, la Switch y est disponible uniquement via le marché gris, notamment sur Amazon, à des prix finalement proches de ce que Nintendo pratiquerait officiellement. On parle de 20 000 à 21 000 roupies pour une Switch de base en importation non officielle. Le lancement officiel ne représenterait donc pas une révolution tarifaire, mais il apporterait quelque chose que le marché gris ne peut pas offrir : un vrai réseau de distribution, une garantie, et la légitimité de la marque.
Ce retour n'est pas une surprise totale. Des sources proches du secteur évoquaient déjà en 2024 l'intérêt renouvelé de Nintendo pour ce marché, malgré les obstacles habituels : les réglementations du Bureau of Indian Standards (BIS) et des taxes d'importation élevées.
La course au record PS2 en toile de fondIl serait difficile de ne pas faire le lien avec l'autre grand sujet du moment : la Switch 1 et son potentiel record historique. Au 31 mars 2026, Nintendo a vendu 155,92 millions de consoles Switch dans le monde. La PlayStation 2 détient le record toutes générations confondues avec 160 millions d'unités. L'écart est d'environ quatre à six millions d'unités, et le rythme de vente actuel de la Switch (3,8 millions sur le dernier exercice fiscal) rend l'objectif incertain.
Un lancement en Inde, même modeste à l'échelle d'un marché de 1,4 milliard d'habitants, pourrait contribuer à combler cet écart. Même si on se garde bien de tout triomphalisme : le marché indien des consoles reste historiquement difficile à pénétrer, la piraterie y est endémique, et Sony n'avait vendu qu'un demi-million de PS4 sur toute la durée de vie de la console. Bref, rien n'est acquis et le chemin sera long pour rejoindre la PS2 et ses 160 millions de consoles vendues.
Et vous, qu'en pensez-vous ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Source : Day Zero Podcast, NintendoLife
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