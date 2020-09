News Nintendo Switch (Switch)

Several outside game developers, speaking anonymously as the issue is private, said that Nintendo has asked them to make their games 4K-ready, suggesting a resolution upgrade is on its way.

Plusieurs développeurs de jeux externes, parlant sous couvert d'anonymat car le sujet est privé, ont indiqué que Nintendo leur avait demandé de rendre les jeux compatibles 4K, suggérant qu'une mise à jour graphique était sur les rails.

Vous étiez peut-être encore en vacances, mais fin août, une rumeur est venue égayer nos congés, avec des bruits sur une mise à jour hardware de la Switch pour 2021, faisant ainsi passer la console en 4K Depuis, rien n'a plus fuité, mais Bloomberg a aujourd'hui publié un nouvel article dans lequel Takashi Mochizuki, l'auteur de l'article, a indiqué que Nintendo avait demandé aux studios de concevoir des jeux capables de tourner en 4K, parlant de jeux "4K-ready" dans son article.Ce que l'on traduira par :Si ce n'est encore qu'une rumeur, la sortie d'une Switch avec des capacités graphiques améliorées en 2021 serait parfaitement en phase avec le marché : d'une part, il faut admettre que les fans de Nintendo seront très enclins à sauter le pas de la 4K si Nintendo les y invite. D'autre part, la concurrence commence à se réveiller, et l'écart de prix entre la Switch sortie en 2017 et la PS5/XBox Series X qui sortent cette année n'est peut-être pas suffisant pour empêcher une hémorragie de joueurs vers ces nouvelles machines.A lire aussi : Des données qui laissent sous-entendre un nouveau modèle de Switch Il nous tarde d'en savoir plus sur les projets hardware de Nintendo, en tout cas cette rentrée s'annonce bien quand on aime les surprises ! En effet, outre ces rumeurs, Nintendo a officiellement annoncé la sortie de la compilation Super Mario 3D All-Stars la semaine dernière , et le jeu Hyrule Warriors: L'Ere du Fléau , pas plus tard qu'hier ! Bref, vivement la semaine prochaine :)Source : Bloomberg