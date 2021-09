[Rumeur] Les jeux Game Boy et Game Boy Color en approche sur Nintendo Switch Online ?

En septembre 2018, Nintendo lancer un nouveau service : le Nintendo Switch Online. Disponible sur abonnement, ce service regroupe plusieurs options réservées, donc, aux abonnés. Parmi les fonctions proposées, la console virtuelle NES arrivée en 2018 et SNES arrivée un an plus tard en 2019, ont fait la joie des fans de rétro.Cette semaine, plusieurs sites anglophone se sont faits l'écho de la potentielle arrivée sur Nintendo Switch Online de deux nouveaux catalogues : pour les jeux Game Boy, et Game Boy Color.Et non seulement les catalogues GB et GBC serait prévu, mais des dataminers ont trouvé dans le code source de l'application la présence d'autres émulateurs potentiels : cela pourrait vouloir dire que d'autres consoles pourraient être proposées en plus de toutes celles signalées jusqu'ici.Il nous tarde donc de savoir ce que Nintendo nous réserve pour le troisième anniversaire du Nintendo Switch Online, il existe en effet énormément de jeux Game Boy et Game Boy Color que nous serions heureux de retrouver sur la console hybride de Nintendo.On pense au jeu-star de la Game Boy comme Tetris ou la série Super Mario Land, ou de grands classiques comme Link's Awakening ou Duck Tales ! Et vous, quels seraient les jeux que vous aimeriez retrouver en accès libre sur Nintendo Switch Online ?Source : Eurogamer