[Rumeur] La pénurie de composants pourrait inciter Nintendo à réduire ses prévisions de vente de Switch

Depuis plusieurs mois, la reprise économique et la réduction d'activité pendant plusieurs mois des usines notamment en Asie ont créé une situation qui semble tarder à se résorber : une pénurie de composants électronique fait rage. Jusqu'à présent, on voyait Nintendo relativement épargné, même si la sortie de la Switch OLED a montré que notamment au Japon, le réapprovisionnement semblait compliqué.Dans un article de ce mardi 2 novembre 2021, le quotidien économique Nikkei a indiqué que Nintendo pourrait ne produire que 24 millions de consoles environ, un million de moins que la précédente estimation officielle, alors même que la console marche bien et que Nintendo pourrait en vendre plusieurs millions supplémentaires assez facilement.De baisse en baisse, c'est finalement une baisse de 20% des estimations que Nintendo devrait bientôt annoncer aux investisseurs, et on ne pourra même pas blâmer la baisse de popularité de la console : la demande est toujours très forte, en témoigne la pénurie de consoles au Japon pour la sortie de la Switch OLED.Tous les fabricants de consoles en particulier comme les concurrents de Nintendo que sont Microsoft et Sony, et les acteurs de l'électronique grand public comme Apple et Samsung, souffrent actuellement de cette situation qui perdure et pourrait se prolonger jusqu'à tard dans l'année 2023 : on devrait en savoir plus à l'occasion de la publication des résultats trimestriels de Nintendo, prévue pour ce jeudi 4 novembre à la clôture de la bourse de Tokyo.Source : Nikkei via NintendoLife