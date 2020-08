News Nintendo Switch (Switch)

This is to request a Class II permissive change for FCC ID: BKEHAT002, originally granted on 04/18/2017 and all its permissive changes.



We changed the following points from the original model.

Change of SoC

Change of Memory

CPU Board is changed due to the above two components

La FCC, la Federal Communications Commission américaine, a reçu quelques demandes de la part de Nintendo. Ces déclarations sont obligatoires pour les fabricants qui souhaitent commercialiser des produits aux Etats-Unis. Indépendante, cette agence régule les communications et les appareils émettant des ondes, quelles qu'elles soient, à l'instar des consoles modernes comme la Switch, qui utilise le Wifi et le bluetooth.Dans les requêtes déposées par Nintendo récemment, on apprend que des modifications hardware sont envisagées pour la console de Big N : le SoC (System on a Chip), la RAM (la mémoire) et la carte-mère.En début de semaine, nous avions relayé une rumeur selon laquelle, selon certains proches du sujet, Nintendo prévoirait de lancer une nouvelle version de la Switch début 2021 , une version qui se focaliserait sur une plus grande puissance, en associant cette sortie à plusieurs lancements de jeux majeurs.Il nous tarde de vérifier, dans les mois qui viennent, si ces rumeurs sont fondées. On se souvient, en 2019, de nombreuses rumeurs qui s'étaient traduites finalement par la sortie de la Nintendo Switch Lite et par une simple révision hardware de la console avec une meilleure durée de vie de la batterie. Loin de la Switch Pro envisagée par la Rumeur à un moment.Pour l'heure, on se contentera de dire qu'il faut prendre ces infos avec des pincettes, et rester attentifs aux signes comme cette déclaration à la FCC qui pourrait en effet indiquer que des changements sont à venir dans la Switch prochainement.Source : My Nintendo News