News Apex Legends (Switch)

Lundi 18 janvier, le statut de la chaîne YouTube japonaise du jeu Apex Legends avait été modifiée. Nous apprenions à cette occasion que le jeu serait disponible sur Nintendo Switch dès le 2 février. Le statut de la chaîne a, à la suite de cela, l'indication a été supprimée.Aujourd'hui, nous apprenons que le site Amazon Japon a listé le jeu dans son édition Champion, en indiquant à nouveau que le titre viendrait à paraître le 2 février. Pour le moment, EA n'a rien indiqué à propos du jeu, mais les rumeurs se font de plus en plus pressantes.Cette succession de leaks laisse penser que l'attente des joueurs Switch serait bientôt terminée. A cela s'ajoute que la date de son arrivée sur Switch coïnciderait avec celle de la saison 8 du jeu le même jour. Source : My Nintendo News