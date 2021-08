Retour sur le Platinum Games SuperSummer Festival

Sol Cresta dévoile son gameplay

Sol Cresta: Over 10 minutes of new 2D shmup gameplay from PlatinumGames 29/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sol Cresta Announcement Trailer 29/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un DLC pour The Wonderful 101

DLC the Wonderful 101 30/08/2021

Installez le DLC « The Prince Vorkken » pour débloquer un nouveau mode qui vous permet de changer le personnage principal du joueur en Prince Vorkken Ohgee, héritier du trône de la comète Rhullo et chef des pirates de l'espace Guyzoch ! En tant que Prince Vorkken, la capacité Multi-Unite est remplacée par "Enemy-Unite", qui invoque une multitude de bêtes extraterrestres "Unify Monster"!

Revoir le SuperSummer Festival

SuperSummer Festival live stream (World of Demons, Sol Cresta, and The Wonderful 101: Remastered!) 29/08/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Pour présenter ses futures nouveautés, le studio Platinum Games a présenté son SuperSummer Festival le 27 aout en présence de Hideki Kamiya. Petit retour sur les informations à retenir de ces 2 heures de direct pour la console de Nintendo.Annoncé un 1er avril, le Shoot'em up à destination de la Switch, PS4 et PC a dévoilé un peu de son gameplay.Sol Cresta est la suite de Terra Cresta sorti en 1985. Son mécanisme “dock-and-split” était initialement censé être utilisé pour les jeux d’une nouvelle série, mais a finalement été utilisé pour cette nouvelle entrée dans la franchise Cresta.Si vous désirez revoir la bande annonce, rendez-vous ci dessous.Sol Cresta est toujours prévu pour cette année mais sans date précise.Le SuperSummer Festival était également l'occasion de revenir sur le remaster de The Wonderful 101. Platinum Games a alors dévoilé un DLC sur le Prince Vorkken.De plus, le DLC "The Prince Vorkken" fonctionne également avec le DLC gratuit Time Attack. Utilisez l'Enemy Unite du prince Vorkken pour vous frayer un nouveau chemin, pour un temps plus rapide ! Les joueurs peuvent basculer librement entre le mode normal et le mode The Prince Vorkken..Le DLC Prince Vorkken est disponible dès à présent pour 0,99€ sur le Nintendo eshop.Si vous désirez voir ou revoir la présentation, vous trouverez la vidéo ci-dessous. Petite information, le SuperSummer Festival est en japonais et vous occupera pendant 2h.