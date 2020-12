News Hardware

Les points d'accès Nintendo Zone en Europe, lancés dans de nombreux pays européens pour permettre de jouer en ligne en dehors de chez soi, se sont éteints le 28 mars 2018, avec très peu de spots en France. En connectant sa console à une Nintendo Zone, les joueurs pouvaient donc aller sur le Net avec leur console, récupérer du contenu comme des démos, des bandes-annonces, et des données StreetPass d'autres joueurs passés par là et même quelques Pokémon distribués sur ce service. Si son importance a été très anecdotique dans notre pays, nous allons nous intéresser sur une petite curiosité, le matériel choisi par Nintendo pour la distribution de la Nintendo Zone. Un étrange appareil qui n'avait qu'un écran tactile, un emplacement pour les cartouches et c'est tout.







Ce dispositif téléchargeaient les données de Nintendo, puis les envoyaient aux utilisateurs locaux. Regardez de plus près l'appareil et comment il fonctionnait dans la vidéo suivante, partagée par GoNintendo . Un appareil de collection pour les amateurs !