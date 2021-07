News New Pokémon Snap (Switch)

New Pokémon Snap - Bande annonce nouveau contenu gratuit (Nintendo Switch) 29/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sur l'île d'Anthos, vous pourrez emprunter le Chemin Caché du parc naturel. Dans cette zone palpitante, le Neo One rétrécit, ce qui fait apparaître les Pokémon comme gigantesques et vous offre un nouveau regard sur leur univers. À Calléis, le Fleuve Rabord coule le long d'une vallée sinueuse et attire de nombreux Pokémon sur ses berges. Méfiez-vous des rapides ! Enfin, les Terres Désolées d'Haptos contiennent des geysers et des marais aux émanations toxiques. Ouvrez l'œil lors de votre exploration : certains Pokémon aiment se cacher sous terre ou dans les falaises rocheuses.

Nintendo a surpris sur sa chaine YouTube en annonçant une mise à jour gratuite à destination de New Pokémon Snap, le remake du jeu N64 qui a fait des joueurs Switch des photographes animaliers en herbe.Cette mise à jour vous permettra d'explorer 3 nouvelles zones (de jour et de nuit), et de photographier 20 Pokémon supplémentaires. Le site officiel Pokémon précise tout de fois qu'avant de partir en exploration dans certaines de ces nouvelles zones, vous devrez avoir rempli certains critères.N'hésitez pas à retrouver le test de RYoGA pour Puissance Nintendo juste ici La mise au point se fera le 4 aout. Dites-nous si vous êtes prêts pour (re)manier l'objectif à l'occasion de ce premier DLC, qui plus est gratuit, qui sera donc disponible très bientôt !