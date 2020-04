News Nintendo

Report du numéro de juillet de Nintendo Dream

On venait d'indiquer la fin de l'aventure de Japanese Nintendo. Mais la grande presse japonaise n'est pas épargnée non plus et souffre de l'épidémie du Covid-19. Le numéro de Juillet de Nintendo Dream est tout simplement annulé et son contenu prévu sera fusionné au numéro de Août 2020.