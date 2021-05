News Overwatch 2 (Switch)

Blizzard va nous présenter Overwatch 2 et les modifications actuelles apportées par rapport au premier opus lors d'un live qui se déroulera le 20 mai 2021. Au cours de ce stream, de nouvelles cartes seront dévoilées ainsi que les mises à jour majeure du gameplay.

Pour pouvoir suivre ce stream, rendez-vous le jeudi 20 mai à 15 heures EDT / 12 heures PDT , ce qui nous donne un petit 21h pour nous en France ce 20 mai, sur Twitch et YouTube pour ne rien manquer des révélations. Nous devrions avoir des interventions de Geoff Goodman, concepteur principal des personnages du jeu, et son directeur artistique associé, Dion Rogers. Les commentateurs de l'Overwatch League Matt "Mr. X" Morello et Mitch "Uber" Leslie, ainsi que les créateurs de contenu d'Overwatch Stylosa et Cuppcaake se joindront à l'équipe de développement d'Overwatch.