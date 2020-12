News Reggie Fils-aimé

Les Game Awards 2020 se dérouleront ce jeudi 10 décembre sous forme numérique, un live obligé pour cause de pandémie. Mais le créateur et présentateur des Game Awards, Geoff Keighley compte bien avoir du beau monde autour des caméras. On espère ainsi avoir pas mal de bande-annonces de nouveaux produits, avec de nombreux titres à destination des consoles Next-Gen (Dragon Age, Days Gone 2, des surprises autour de Fornite), la présence des acteurs Brie Larson (captain Marvel), Gal Gadot (Wonder Woman) Tom Holland (Spiderman mais surtout Uncharted dans le rôle de Nathan Drake), Nolan North (également Uncharted) qui nous font dire que les liens entre les adaptations cinématographiques et jeux vidéo seront bien présentés.



Parmi les invités présents à participer un moment à ce live, notons la présence intéressante de l'ancien président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aime, membre du conseil d'administration de GameStop désormais. Aurons-nous recours à ses services pour une présentation clin d'oeil d'un titre lié à Nintendo ? En attendant de le revoir en action dans un domaine qu'il affectionne particulièrement, rendez-vous ce jeudi 10 décembre pour le live des Game Awards 2020.



Le Show mettra le paquet en étant retransmis depuis trois lieux différents (Los Angeles, Londres et Tokyo), ce qui permet ainsi de ratisser pas mal d'éditeurs pour d'éventuelles annonces et de couvrir les joueurs de plus de 45 pays. Ce sera donc l'événement à ne pas manquer pour découvrir les nombreuses annonces de nouveaux jeux (une dizaine semble-t-il), dans un format événementiel qui a quelque peu manqué durant cette année 2020.





Seul hic pour nous français, c'est que l'horaire de diffusion va être tardive : il faudra être devant son écran le vendredi 11 décembre 2020, à partir de 1h du matin heure française. En clair, café fort et remontant pour regarder le live en direct, et pas de bol pour de nombreux collégiens qui ont leur brevet blanc durant le jeudi et vendredi. Il faudra alors le regarder en replay.