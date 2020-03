C’est un peu Pâques ou Noël avant l’heure pour nos juniors mais en période de confinement, les petits cadeaux que nous avions prévus sortent un peu plus tôt que prévu.





On notera la qualité de la protection pour recevoir le précieux objet en parfait état.

Alors que la miss est actuellement totalement concentrée sur son jeu Animal Crossing : New Horizons et que son frère ne peut donc plus toucher à Fornite (mais ça va, pas de chamaillerie, ils jouent ensemble sur AC pour réaliser la plus belle des îles), nous avons sorti le gros colis reçu trois semaines avant, en provenance de First 4 Figures, la fameuse Luigi's Mansion 3 – Luigi and Polterpup EXCLUSIVE edition qu’il fallait commander le 18 octobre 2019 pour bénéficier de sa déclinaison Signature Edition.







Eh oui, il a du mal à en croire ses yeux !

Junior étant un fan de Luigi’s Mansion, il avait été très déçu dans le passé de manquer la petite figurine exclusive de feu Club Nintendo à l’époque de la Wii U.







Le regret de sa jeune vie, ne pas avoir eu assez de points à l'époque de la disponibilité de ce produit sur le club Nintendo, un produit rare que l'on trouve parfois sur Ebay à plus de 130 € sans comter les frais de port, soit bien plus cher que le produit de First 4 Figures que nous avons désormais entre les mains.

On peut dire qu’avec cette Signature Edition, il se rattrape bien car le rendu est splendide et trône désormais dans sa chambre (le chat qui avait tendance à vouloir regarder l’emballage d’un peu trop près est comme qui dirait exclu de ce lieu sacré désormais).

On vous fait profiter de ces quelques images.



Galerie images 21/03/2020















Si vous souhaitez vous rendre sur la page dédiée de cette réalisation First 4 Figures, c'est par ici . Comme vous pouvez le noter, il nous a fallu un peu plus de 4 mois entre notre commande et sa réception. Cela faisait un moment que nous rêvions de posséder une réalisation de First 4 Figures, c'est désormais chose faite ! C'est bien plus cher que les amiibo mais cela a vraiment de l'allure (et le socle est très stable).





Pile rechargeable pour éclairer les leds intégrés, un câble micro USB est fourni pour recharger en le branchant sur un PC ou tout simplement sur votre Switch, l'adaptateur secteur n'est pas fourni.