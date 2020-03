Famitsu a livré ses résultats de ventes de consoles au Japon, du 2 au 8 mars 2020. Un résultat très important car la Switch Light s'est vendue dix fois plus que la Switch classique sur le territoire nippon durant cette semaine, la Switch classique se vendant même moins que la PS4 pour la première fois depuis bien longtemps.







Les chiffres sont sans équivoque : 46 161 ventes de Switch Lite, 9584 ventes de PS4 et seulement 4 424 Switch classique, un chiffres très très bas qui nous rappelle la période Wii U. La PS4 Pro est à 4 424 ventes, la Xbox One S à 60, La Xbox One X à 29, la New 2DS LL à 1220 ventes et la New 3DS LL à 77 ventes.







Vous l'aurez vite deviné, ce n'est pas une désaffection pour la Switch classique mais clairement sa rareté sur le marché japonais qui se paie cash. En effet, c'est la troisième semaine consécutive que la Nintendo Switch se vend moins bien que la Switch Lite au Japon. La Nintendo Switch souffre actuellement de pénuries au Japon en raison de problèmes de chaîne d'approvisionnement causés par l'épidémie de coronavirus. Voilà l'explication et cela risque de ne pas s'arranger dans les prochaines semaines. Heureusement pour Nintendo, les stocks de Switch Lite étaient bien présents et sa déclinaison couleur Corail est très prisée. Tout n'est donc pas perdu pour Nintendo, qui souffre malgré tout, comme l'ensemble des constructeurs, de la pénurie de composants sur le marché mondial.





Ce volume faible de vente ne va pas aider à mettre en avant l'utilisation des joy-Con avec le motion control si la Switch Lite met KO la Switch classique à cause de ses problèmes d'approvisionnement.









Notons qu'au niveau des ventes de logiciels, Pokemon Mystery Dungeon: Rescue Team DX a fait ses débuts en prenant la première place avec 138 548 exemplaires écoulés, suivi de Pokemon Epée et Bouclier en seconde position avec 20 679 exemplaires vendus. Minecraft Switch est arrivé en troisième place (12 933 exemplaires), suivi de Mario Kart 8 Deluxe (12 751 exemplaires) et Super Smash Bros.Ultimate (11 319 ventes) respectivement quatrième et cinquième. Nintendo truste donc les cinq premières places de ce classement des ventes japonaises.