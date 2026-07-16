News Rayman Legends Retold (Switch 2)

Rayman Origins: Enhanced Edition se montre enfin, et il est offert avec Rayman Legends Retold

Ubisoft dévoile le premier trailer de gameplay de son remaster en 4K, attendu le 1er octobre sur Switch 2. Bonne nouvelle, il sera inclus d'office dans toutes les éditions de Rayman Legends Retold.