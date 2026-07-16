Rayman Origins: Enhanced Edition se montre enfin, et il est offert avec Rayman Legends Retold
Ubisoft dévoile le premier trailer de gameplay de son remaster en 4K, attendu le 1er octobre sur Switch 2. Bonne nouvelle, il sera inclus d'office dans toutes les éditions de Rayman Legends Retold.News
- Ubisoft a diffusé le premier trailer de gameplay de Rayman Origins: Enhanced Edition.
- Ce remaster du classique de 2011 propose la 4K, du 60 images par seconde et une flopée d'améliorations de confort.
- Il sera ajouté automatiquement à la bibliothèque de celles et ceux qui achètent Rayman Legends Retold, sans surcoût.
- Au menu des nouveautés : 60 reliques à dénicher, 18 skins inédits, 50 figurines à collectionner et le retour de la galerie de mosaïques.
- Rendez-vous le 1er octobre sur Switch 2, en même temps que Rayman Legends Retold.
Ubisoft continue de gâter les fans de sa mascotte à la houppette. Après l'annonce en bonne et due forme, l'éditeur vient de dévoiler le tout premier trailer de gameplay de Rayman Origins: Enhanced Edition, le remaster du classique sorti en 2011. Et le résultat a plutôt fière allure.
Voici le tout premier trailer de gameplay en question :
Deux jeux pour le prix d'unC'est le point qui mérite d'être souligné : Rayman Origins: Enhanced Edition ne se vendra pas séparément. Il sera inclus d'office dans chaque édition de Rayman Legends Retold, et ajouté automatiquement à votre bibliothèque le jour de la sortie, sans un centime de plus. Comme on vous le détaillait dans notre preview de Rayman Legends Retold, ce dernier est attendu le 1er octobre sur Switch 2 au prix de 39,99 euros. Autant dire que l'affaire est plutôt belle : deux monuments du jeu de plateformes 2D pour moins de quarante euros.
Ubisoft France a d'ailleurs confirmé la manœuvre sur X, en insistant sur le soin apporté à la refonte.
Seule ombre au tableau, et elle fait déjà réagir du côté des joueurs anglophones : rien n'a été dit sur une éventuelle vente séparée d'Origins. Celles et ceux qui possèdent déjà Legends et ne visent que le premier opus resteront donc sur leur faim, du moins pour l'instant.
Vous l'avez compris, Rayman Origins revient avec Rayman Legends Retold mais en 4K !— Ubisoft FR (@UbisoftFR) July 16, 2026
On a enrichi le gameplay tout en gardant l'ADN l'artistique du jeupic.twitter.com/80jnbADTnG
Ce que change cette Enhanced EditionSur le fond, on retrouve le Rayman Origins que l'on connaît, avec ses plus de 60 niveaux façonnés à la main, sa direction artistique dessinée entièrement à la main, sa centaine de personnages hauts en couleur et sa fameuse coopération canapé jusqu'à quatre. L'histoire ne bouge pas non plus : quand les Cartoonoirs envahissent la Croisée des Rêves, Rayman s'élance à la rescousse, épaulé par son fidèle Globox et par deux Ptizêtres magiciens.
La refonte, elle, passe par une résolution 4K, du 60 images par seconde et des textures retravaillées. Ubisoft en a aussi profité pour rapatrier des contenus jadis réservés à la version PS Vita, et pour enrichir la chasse aux collectibles. On y dénichera ainsi 60 reliques disséminées dans les niveaux, qui débloquent des vidéos animées sur les origines de Rayman et Globox dans la galerie de mosaïques, de retour pour l'occasion. Ajoutez à cela 18 nouveaux skins, portant le total à 34, et 50 figurines supplémentaires à récupérer, une par niveau bouclé, chacune accompagnée de son petit lot d'anecdotes sur l'univers.
Le confort de jeu n'est pas en reste, avec la possibilité de passer les cinématiques, d'accélérer les écrans de fin de niveau, de basculer la course en mode automatique plutôt que de garder le doigt sur la touche, de remapper entièrement les commandes, sans oublier des vibrations revues. Bref, du dépoussiérage bien senti, qui ne dénature pas l'original.
Rayman souffle ses bougiesCe retour s'inscrit dans les célébrations des 30 ans de Rayman, qu'Ubisoft avait déjà entamées avec Rayman: 30th Anniversary Edition en début d'année. Pour rappel, Rayman Legends Retold est développé par les studios d'Ubisoft Montpellier et d'Ubisoft Milan, et sortira le 1er octobre sur Switch 2, PS5, Xbox Series X|S et PC.
Après des années de disette pour la mascotte, voilà un joli programme d'automne pour les amateurs de plateforme. On a hâte de retrouver la Croisée des Rêves, en 4K cette fois.
Et vous, ce Rayman Origins: Enhanced Edition vous donne-t-il envie de replonger dans la Croisée des Rêves ? Trouvez-vous dommage qu'il ne soit pas vendu séparément ? Venez en discuter en commentaire ou sur notre serveur Discord !
Sources : Ubisoft, Nintendo Everything
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