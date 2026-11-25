Rayman Legends Retold : histoire, voix et personnages avant le 3 décembre
À une semaine de sa sortie sur Switch 2, Rayman Legends Retold détaille son nouveau scénario, ses cinématiques entièrement doublées et sa galerie de personnages, anciens comme nouveaux.News
- Rayman Legends Retold raconte une histoire inédite : une force corruptrice menace la Croisée des Rêves, sous l'impulsion de Ptizêtres maléfiques et d'une mystérieuse silhouette.
- Le jeu propose des cinématiques entièrement doublées, avec David Gasman de retour dans le rôle de Rayman en anglais, et sera intégralement localisé en huit langues dont le français.
- Rayman Legends Retold sort le 3 décembre sur Switch 2 au prix de 39,99 €, avec Rayman Origins: Enhanced Edition inclus.
Le Rayman Legends original de 2013 brillait par sa plateforme, beaucoup moins par son scénario. Ubisoft corrige le tir avec Rayman Legends Retold, qui dévoile enfin les détails de sa nouvelle histoire. Selon le studio, l'équipe a rapidement compris qu'un récit donnerait plus de souffle à l'aventure, d'autant que la communauté réclamait depuis longtemps davantage de lore dans l'univers de Rayman.
Une menace venue du Land of the Livid DeadDans cette nouvelle intrigue, Rayman et ses amis parcourent la Croisée des Rêves à la recherche de l'origine d'une force corruptrice qui sème le désordre dans tous les mondes. Cinq Ptizêtres maléfiques ont utilisé leur magie pour prendre le contrôle des gardiens de chaque royaume, des boss bien connus de la série comme El Luchador ou le dragon mécanique. Privés de leurs protecteurs, les habitants perdent la tête.
Derrière ce chaos se cache un Orbe maudit, protégé par une mystérieuse silhouette encapuchonnée qui reprend des forces dans le Land of the Livid Dead, un monde de Rayman Origins entièrement reconstruit pour l'occasion. C'est là que se jouera l'affrontement final, avec un petit coup de pouce lumineux de la fée Betilla.
Des cinématiques entièrement doubléesGrande première pour cet épisode, les cinématiques sont désormais entièrement doublées, ce qui permet de creuser la personnalité et le passé des héros. Quatre personnages sont jouables : Rayman, Globox, Barbara et Grand Minimus. Ils croiseront Murfy, toujours fidèle au poste, Polokus, qui fera office de guide depuis son arbre, ainsi que deux nouveaux venus : Victor Velour, qui fournit des costumes, et Il Vandalo, qui nous attend sur le terrain de Kung Foot Evo.
En version anglaise, plusieurs voix historiques font leur retour, à commencer par David Gasman dans le rôle de Rayman et Billy West dans celui de Murfy. Et bonne nouvelle pour nous, le jeu sera intégralement localisé en huit langues, dont le français.
Pour rappel, Rayman Legends Retold sortira le 3 décembre sur Switch 2, au prix de 39,99 €. Développé par Ubisoft Montpellier et Ubisoft Milan, il inclut également Rayman Origins: Enhanced Edition. Attention, la version boîte prend la forme d'une Game-Key Card : il faudra télécharger le jeu.
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Source : Ubisoft
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