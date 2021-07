News Freddy Spaghetti 2 (Switch)

Les développeurs Playful Pasta nous propose un drôle de titre : celui de diriger un spaghetti doté d'une conscience, créé dans le laboratoire du Docteur P. Starr. Après un premier jeu proposant une cinquantaine d’épreuves au travers de différentes époques, permettant de tester toutes les aptitudes de notre étrange héros jaune (un titre très facile et donc très accessible pour les plus jeunes au prix de 4,99 €), voici donc le retour de notre spaghetti dans un second opus.



Aussi incroyable que cela, le spaghetti a décroché un job ! Quelles sont les nouilles qui ont pu l'embaucher ? Ce second opus nous ramène donc dans un univers plus classique, celui du monde du travail et il va falloir faire bonne impression. Ne pas arriver en retard, réaliser les diverses tâches que l'on va nous demander, le tout en utilisant notre corps mou, élastique et filandreux, dont les développeurs indiquent avoir utilisé la théorie des cordes pour modéliser le personnage.

Freddy Spaghetti 2 26/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

En promotion pour son lancement à 3,99 € au lieu de 4,99 € pour son lancement jusqu'au 12 août 2021, ce trip étrange semble brasser les grandes lignes du premier opus. Graphiquement on a toujours autant de mal personnellement, on espère juste que le titre sera un peu plus long et varié au niveau gameplay que le premier, sinon un coup de pesto ou de sauce tomate et son sort sera vite réglé.



Surmontez les obstacles de votre environnement, maîtrisez votre spaghetti et courez vers la machine à café ! Des contrôles amusants et faciles à prendre en main. De la physique à tous les niveaux. Des niveaux uniques. Une histoire hilarante et captivante. Une narration de qualité professionnelle. Une personnalité bien trempée.

Freddy Spaghetti 2 (Switch) First 20 Minutes on Nintendo Switch - First Look - Gameplay ITA 26/07/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le jeu est disponible depuis le 23 juillet 2021 sur l'eShop de votre Switch.