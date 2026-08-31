[Rappel] La Switch 2 passe à 499,99 euros en France ce 1er septembre
Le tarif conseillé de la console grimpe de 30 euros, quatre mois après l'officialisation. On fait le point sur ce qui change ce 1e septembre au niveau du prix de la console vendue seule ou en bundle avec un jeu en version dématérialisée...News
- La Nintendo Switch 2 seule passe de 469,99 euros à 499,99 euros à partir du mardi 1er septembre 2026
- La révision touche aussi les États-Unis, le Canada et l'Australie, le Japon ayant basculé dès le 25 mai
- Nintendo invoque l'évolution des conditions de marché, sur fond de flambée du coût de la mémoire
Le compte à rebours arrive à son terme : voilà des semaines que nous le savions, mais cette fois la date fatidique est là. À partir du mardi 1er septembre 2026, la Nintendo Switch 2 seule passe de 469,99 euros à 499,99 euros sur le My Nintendo Store, soit 30 euros de plus qu'au lancement du 5 juin 2025. Les bundles vont augmenter de 20€ comme l'a confirmé le prix du bundle Nintendo Switch Sports qui paraitra le 22 octobre au prix de 529,99€ sur My Nintendo Store.
Nous ne sommes pas pris de court, puisque Big N avait officialisé cette révision tarifaire mondiale le 8 mai dernier, en marge de la publication de son bilan annuel, comme nous vous l'expliquions dans notre article consacré à l'annonce. Le sujet flottait même dans l'air depuis février, quand la pénurie mondiale de mémoire DRAM avait commencé à faire trembler tout le secteur.
Ce que la hausse recouvre exactementLa révision porte sur le tarif conseillé de la console seule. Le prix de la Switch 1 ne bouge pas chez nous, et Nintendo n'a annoncé aucune hausse générale sur ses jeux. Reste que le mouvement est mondial : la console grimpe de 449,99 à 499,99 dollars (HT) aux États-Unis, le Canada et l'Australie suivent le même calendrier, et le Japon a déjà encaissé la sienne le 25 mai, avec une augmentation autrement plus violente puisqu'elle atteint près de 20 %.
Nintendo justifie sa décision par l'évolution des conditions de marché, dont les effets sont attendus sur le moyen et le long terme. Derrière cette formule prudente, on retrouve surtout l'explosion du prix des composants mémoire, tirée par la demande des data centers dédiés à l'intelligence artificielle, ainsi que les droits de douane américains.
Une pilule que Big N n'a pas cherché à sucrerShuntaro Furukawa a lui-même reconnu que ces 30 euros supplémentaires ne couvrent même pas l'intégralité des surcoûts encaissés par l'entreprise, et il a présenté ses excuses aux clients. Les marchés n'ont pas été tendres pour autant, puisque l'action Nintendo a chuté de 8,4 % en une seule séance à Tokyo au lendemain de l'annonce.
Nous l'écrivions déjà en analysant les prévisions en repli pour 2027 : cette hausse va mécaniquement freiner certains achats, dans un contexte de pouvoir d'achat tendu. Depuis, le cours de l'action s'est redressé, mais les inquiétudes restent vives sur la capacité des consommateurs à absorber de tels chocs tarifaires : la saison des Fêtes, qui ne va plus trop tarder, nous confirmera la tendance.
Reste enfin à voir comment les revendeurs français réagiront, eux qui avaient déjà pris quelques libertés avec le prix conseillé par le passé. Nous surveillerons les étiquettes de près dans les prochains jours pour voir si le prix de la console augmente mécaniquement dans les boutiques française.
Avez-vous profité de l'ancien tarif avant la bascule, ou comptez-vous attendre un pack pour franchir le pas ? Si jamais vous vous dites, à la lecture de cette news, que le moment est venu, on est allé chercher deux ou trois liens affiliés PN pour vous :
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Source : Nintendo
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