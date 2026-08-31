News Nintendo Switch 2 (Switch 2)

[Rappel] La Switch 2 passe à 499,99 euros en France ce 1er septembre

Le tarif conseillé de la console grimpe de 30 euros, quatre mois après l'officialisation. On fait le point sur ce qui change ce 1e septembre au niveau du prix de la console vendue seule ou en bundle avec un jeu en version dématérialisée...