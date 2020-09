News Rangok Skies (Switch)

Un scénario prétexte de guerre et nous voilà plongé dans un titre arcade à défilement verticale, qui fait immédiatement pensé à des références comme DoDonpachi, Gunbird et Strikers 1945.

Mode Solo - Commencez avec trois vies et trois crédits continus, et essayez de battre le jeu !Classement en ligne - Le classement dans lequel vous êtes classé - Terminateurs, Maîtres, Héros ou Bébés - est déterminé par le nombre de vies perdues, l'utilisation de continue et le score.

Précision des tirs automatiques - Maintenez le tir pour ralentir votre vaisseau et permettre des mouvements plus précis.

Armes spéciales - Pour une destruction massive ciblée de la plupart des ennemis et des balles.

Récoltez des mini-objets et des récompenses - Augmentez votre puissance de feu, chargez le compteur de méga-bombes, augmentez votre score.





Mode coopératif local - Jouez avec un ami et affrontez Lord Rangok ensemble.



Mode TATE - Permet de tourner votre console à la verticale pour une expérience d'arcade complète.

On évoque le 60 images par seconde et le jeu en plein écran, mais on attendra auparavant de vérifier que cela concerne aussi la version Switch et non les autres plateformes seulement.