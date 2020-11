News Nintendo eShop

Marqué par les sorties de Pikmin 3 Deluxe, FIFA 21 ou encore The Survivalists (on aurait bien inclus Mario Kart Live mais il n’est malheureusement pas comptabilisé dans le classement), ce mois d’octobre a été le théâtre de la domination des ventes eShop d’un petit jeu indé de Supergiant Games (Bastion, Transistor) : Hades.Evidemment, derrière ce Action-RPG au style Roguelike, se trouvent plusieurs titres marquants tels que Super Mario 3D All-Stars ou Animal Crossing: New Horizons et l’on notera que Pikmin 3 Deluxe écope de la septième place du classement le mois de sa sortie (précommande incluses). Comme toujours, on retrouve dans ce classement la plupart des mêmes titres que les mois précédent et que nous vous proposons de retrouver vous aussi :On s’étonne de ne pas entrevoir Overwatch dans ce classement malgré son inclusion dans le programme Jeux à l’essa i de Nintendo et sa réduction inédite pour l’occasion. Il semblerait que le célèbre FPS de Blizzard n’ait pas suffisamment marqué le public Nintendo Switch…En complément : Pikmin 3 Deluxe sans tambour ni fanfare en version physique au Royaume-Uni Que pensez-vous de ce classement ? Avez-vous succombé pour l’achat d’un des jeux de cette liste ce mois-ci ? Faites-nous part de tout cela sur notre serveur discord ou en commentaire sur les Forums de PN !Source : NintendoLife