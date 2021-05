News The Legend of Zelda : Breath of the Wild (Switch)

Déjà disponible

A venir

On commence directement les hostilités avec les jeux déjà disponibles. Afin d’éviter tout favoritisme, on en parle des plus anciens au plus récents.On commence avec du lourd, EVOLAND des studios ShiroGames paru en 2013.On a aimé l’hommage à toutes les consoles à travers ses graphismes qui évolue dans votre avancée et son mix entre Zelda et Final Fantasy.On reste en 2013 avec un autre titre fort sympathique et qui ressemble beaucoup à « A Link to the Past » sur un fond d’ambiance de « Wind Waker. » Nous avons nommé Oceanhorn des studios Cornfox & Brothers.Passons à 2015, avec EVOLAND 2, toujours chez ShiroGames, paru en 2015, il reprend le même concept que son aîné. Les deux épisodes sont disponibles dans une compilation sur la Switch qui est régulièrement en promotion sur l’E-Shop.En 2018, nous est arrivé sur Switch, un titre qu’on peut réellement qualifier d’œuvre en pixel, il s’agit de l’excellentissime Hyper Light Drifter des studios Heart Machine. Avec son univers de lumière à la jouabilité nerveuse, il est sans doute l’un des meilleurs jeux d’action aventure de la décennie.Pour l’année 2020 afin de bien commencer la pandémie, est arrivé sur la Switch en mars, Ittle Dew 2 des studio Ludosity. Un titre salué par le critique aux airs de « A Link to the past. »Cette même année plus récemment à l’automne 2020, est arrivé OceanHorn 2, toujours développé par Cornfox & Bros. Pour le coup, celui-ci, suite ou préquel du précédent volet, cela dépend de votre point de vu, est sans doute celui qui ressemble le plus à BOTW au niveau de la maturité mais toujours dans un univers maritime qui flirt avec Wind Waker.Si la sélection du dessus est déjà dans votre ludothèque, on va passer à ce qui doit « normalement » arriver cette année.Commençons par Baldo de Naps Team. Cela fait un moment que son arrivée est annoncée sur Switch pour été 2020, mais on l’attend toujours. Avec son character’s design en cell shading enfantin, il rappel un Ni No Kuni façon Zelda.Encore une autre arlésienne de Switch puisque, déjà disponible sur Steam, nous avons nommé Aron’s Adventure de TiMer Games. C’est encore un titre qui ressemble beaucoup à BOTW avec des mécaniques donjon à la sauce ancien Zelda. Lui aussi devrait arriver sur Switch prochainement. Malheureusement aucune date concrète n’a été annoncée.Passons ensuite à, The Lightbringer qui mettra à rude épreuve vos méninges. Le titre est bien sûr annoncé sur Switch et devrait normalement arriver en 2021. Il n' y a pas de date précise pour le moment.Alors là, coup de cœur chez Puissance Nintendo, Eastward des studios Pixpil. C’est sans doute le plus original des Zelda Like qui sortira cette année. Les mots nous manquent pour qualifier cette création.Et on termine avec un dernier qui lui, n’arrivera certainement pas en 2021. Voici Into the Eternal ! Un projet lancé via Kickstarter par les studios Zero Infinite Games, qui est bien prévu sur Switch. Il vient à peine d’arriver en accès anticipé sur Steam. Donc il n’est pas prêt d’être terminé pour arriver sur notre chère console de Nintendo. Il semble être un étrange mélange des genres avec des déplacements sur carte façon JRPG et des combats à l’horizontal inspirés de notre bon vieux Zelda 2, a Link’s Adventure paru sur Nes en 1987. On vous laisse apprécier les images !