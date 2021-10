Quelques vues des prochains amiibo de Super Smash Bros Ultimate

On piaffait d'impatience de découvrir le design des amiibo de la seconde vague de combattants et nous avons désormais un visuel pour Min Min, Alex et Steeve. Les deux derniers ont évidemment une pause très classique Minecraft, qu'on aurait aimé un peu plus dynamique, avec une pioche ou une épée par exemple. N'hésitez pas à nous laisser en commentaires vos impressions concernant le rendu de ces amiibo.

Tout ce joli petit monde arrivera au printemps 2022 sans plus de précision, ce qui nous laisse un peu de temps pour ranger nos étagères afin d'accueillir comme il se doit ces nouveaux "précieux" attendus par les collectionneurs ou les amateurs des franchises concernées. On se doute que les amiibo Minecraft risquent d'être recherchés par un large public.