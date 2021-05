News The Legend of Zelda: Skyward Sword HD (Switch)

En choisissant de porter sur Switch The Legend of Zelda: Skyward Sword (alors qu'on s'attendait clairement à voir débarquer très vite les portages des versions Wii U de The Legend of Zelda: The Wind Waker et de The Legend of Zelda: Twilight Princess HD), Nintendo a pris un certain risque pour lancer l'année du trente-cinquième anniversaire de la franchise. Un opus qui n'avait pas totalement convaincu les plus fans de la saga lors de sa sortie, qui se voit apporter une nouvelle chance au niveau ergonomique par l'emploi des Joy-con qui devraient faciliter le combat en motion contrôle et l'occasion de devenir le modèle du Zelda précurseur dans certaines de ses idées du désormais iconique Breath of The Wild.



Si on comprend la démarche, les coups de griffe sont beaucoup plus durs sur les réseaux concernant le peu d'effort de Nintendo sur ce portage. Pour prouver que le jeu a tout de même été retravaillé, voici de nouvelles captures d'écrans pour tenter de convaincre.

















Si personnellement votre serviteur avait bien aimé le jeu d'origine malgré quelques passages agaçants, il est resté beaucoup plus songeur face au très bel amiibo dédié, plus cher que les autres amiibo, qui propose une fonctionnalité très pratique pourtant pour qui a joué déjà au jeu. Si vous achetez cet Amiibo dont le prix oscille entre 24,99€ et 29,99 € selon les fournisseurs avec déjà des difficultés pour se le procurer, vous allez pouvoir téléporter Link à volonté entre la terre et le ciel, y compris depuis les donjons, sans avoir à passer par les stèles dispersées à travers le monde du jeu.





Cette fonctionnalité exclusive est un sacré gain de temps et permettra à de nombreux joueurs d'entrer plus facilement dans ce titre pas si facile. Pour une fois, l'achat d'un amiibo se justifie totalement au-delà de son aspect esthétique réussi. Mais nombre de joueurs grincent des dents face au prix total (jeu+amiibo, on ne compte même pas les Joy-Con décorés tout spécifiquement pour la sortie de ce jeu) car même si on peut faire le jeu sans amiibo, c'est tout de même une fonctionnalité pas si anodine que cela.







En attendant, nous verrons ce que ce portage gagne en qualité en arrivant sur Switch. Rappelons que The Legend of Zelda: Skyward Sword HD et l'amiibo de Zelda et son célestrier sortiront le 16 juillet 2021.